林佳龍：目前無選舉打算 著重無任所大使

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北16日電）前交通部長林佳龍今天成立「台灣消防發展與交流協會」，他接受媒體訪問指出，目前並無選舉打算，民進黨有提名機制，人才也相當多，會全力支持有志參選的夥伴，他目前著重在無任所大使，做好數位新南向的數位外交工作。

林佳龍辦公室下午發布新聞稿指出，台鐵太魯閣號事故發生，林佳龍卸任交通部長後，除持續拜會太魯閣號傷者及受難家屬，也持續協助改革工作推動；林佳龍接任無任所大使後，今天成立「台灣消防發展與交流協會」，包括內政部長徐國勇、僑務委員會委員長童振源與會。

林佳龍說，「台灣消防發展與交流協會」的成立，起源於太魯閣號列車事故發生後，包括受難者與消防救災人員的壓力跟辛勞，盼集合眾人力量，做消防救災後盾，未來也將結合新南向政策，以民間力量與政府單位做防災經驗交流、強化區域間救災聯防機制。

林佳龍指出，他擔任台中市長時曾成立台中市消防協會即強調智慧防災，同時進行包括日本、德國、越南、菲律賓等過國際交流，受聘為無任所大使後，將推動數位外交，運用數位科技對於未來的極端氣候、可能造成的天然災害或人為重大災難，進行國際交流合作，盼能與美、日國家在人道救援，形成信賴夥伴關係。

徐國勇表示，發展交流協會的成立，是台灣「自我實現」的一部分，要共同實現台灣的價值，以「人道」跟「人權」再助人，讓台灣的力量被世界看見，也幫助更多國家，台灣的自我實現與肯定沒有最好只有更好，盼未來透過消防協會的成立與交流，讓台灣更好。

台灣消防發展與交流協會、台灣亞洲交流基金會、世界台商總會等組織也共同簽署「印太城市與地方韌性合作聯盟」宣言，盼共同提升民間合作及國際能見度，未來將協助行政部門與民間產業建立更緊密合作關係。

另外，媒體聯訪提問未來是否有選舉布局，林佳龍表示，目前並無選舉打算，民進黨有提名機制，人才也相當多，會全力支持有志參選的夥伴，也相信只有團結才能發揮戰力。他強調，社會大眾想看到團結無私的政黨，相信黨中央會有最嚴謹方式布局，並推舉有勝算的人選。他提到，目前會著重在於無任所大使，包括做好數位新南向的數位外交工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於台中捷運藍線議題，林佳龍說，中彰投軌道路網需要宏觀的區域廣與治理的基礎，過去擔任台中市長時規劃大台中捷運路網，包括綠線工程以及橘線規劃，捷運藍線也已經通過行政院的可行性評估。

林佳龍表示，重大公共工程需要上千億經費，影響城市百年發展，路線和車站的選擇要非常慎重並禁得起檢驗，最近有些誤會他在交通部長任內有更改路線，事實上並沒有，任內全力協助台中市政府把原來的路線和周邊的配套措施做好，包括也建議站點對於觀光及港市合作的推動，需要政府單位秉持專業公正進行審查，期待台中市的捷運路網能夠早日建構完成，讓市民與旅客享受便捷軌道運輸。（編輯：蘇志宗）1110116