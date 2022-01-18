第2艘4000噸巡防艦3月交船 興達港將設船模實驗室

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海洋委員會及所屬海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院18日在高雄召開聯合記者會，報告110年度海洋施政成效及未來目標，會中宣布將在興達港建置船模實驗室，研發國內缺乏的運動性能水槽，預計2025年啟用，提升國艦國造自主研發能力。（海洋委員會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）為推動國艦國造及加強海巡巡防能力，海洋委員會副主委蔡清標表示，第2艘4000噸級巡防艦今年3月將交船，另興達港將設船模實驗室，研發國內缺乏的運動性能水槽，2025年啟用。

海洋委員會及所屬海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院，今天在高雄召開聯合記者會，對外報告110年度海洋施政成效及未來目標。

蔡清標表示，國艦國造方面，續推動「強化海巡編裝發展方案」及「籌建海巡艦艇發展計畫」汰建各式海巡艦船艇，其中首艘4000噸級巡防艦已在去年4月29日交船；另規劃在茄萣區興達港建置船模實驗室，已獲行政院核定執行。

蔡清標會後接受中央社記者訪問說，政府推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，編列新台幣426億多元預算，要增加141艘更新、更快海巡艦艇，增加海巡巡防能力。其中包括增加4艘4000噸級巡防艦，首艘去年交船，第2艘預計今年3月下旬交船，第3、4艘則預計分別在明、後年交船。

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蔡清標並指出，茄萣區興達港設船模實驗室，經費約31.37億元，主要將研發國內缺乏的運動性能水槽，預計2025年啟用，提升國艦國造自主研發能力。

去年成立海廢平台，蔡清標並表示，公私協力共清除2061公噸海洋廢棄物，未來更將建構台灣本土海洋健康指數，強化管理效能。另推動救生救難智慧化等，讓民眾親近海洋更安全。而「海洋產業發展條例」今年有望立法通過，對未來發展海洋產業有極大助益。（編輯：郭諭儒）1110118