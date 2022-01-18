國民黨團定調反日本核災區食品 籲黨中央開記者會

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北18日電）福島食品進口議題引發關注，國民黨立法院黨團今天召開黨團大會，拍板以「反日本核災區食品」公投案獲通過的民意為本，發展未來論述。黨團成員也建議黨中央應與黨團共同開記者會說明立場。

福島食品進口議題引發關注，媒體報導國民黨表示「若日本政府能向台灣保證日本食品品質與安全，就不反對日本核食進口」，引發黨內議論，戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康也質疑國民黨立場鬆動，但黨中央否認立場改變，表示相關討論仍在進行。

國民黨立法院黨團今天召開黨團大會，據與會者表示，國民黨團總召費鴻泰也在會中反映，在核災區食品的議題上，國民黨相關的論述，沒有事先通知黨團，也沒有與黨團溝通。

經過討論，多數黨團成員都同意在相關的議題上，將以2018年由前台北市長郝龍斌推動的「反日本核災區食品」公投案，獲得779萬票通過的壓倒性民意為本，來發展未來論述。

而為讓黨團與黨中央展現團結與齊一腳步，有國民黨立委建議，國民黨主席朱立倫應該與國民黨團一同召開記者會說明立場，也獲得黨團成員的認同。

由於今天國民黨秘書長黃健庭並未列席黨團大會，而列席的智庫副執行長許育寧則表示，未來黨中央、黨團及智庫的三方會議會確實討論核災區食品議題。

針對福島食品議題，國民黨文傳會副主委林家興今天說，拒絕民進黨恣意開放核食進口，會和2018年反核食公投投下同意票的近800萬人民站在一起；相關政策立場，黨中央會與智庫、黨團齊一腳步，讓大家充分討論後凝聚共識。

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另外，由於國民黨近日在公投、立委補選、罷免案上皆失利，黨內氣氛低迷，有資深立委在黨團大會中呼籲大家要團結對外，不管主席是誰都應全力相挺，更不要隨便對外放話，破壞黨內團結；但一位青壯派立委則認為此時不應再討論團結問題，應將重點放在地制法修法等議題，場面一度緊張、火藥味十足。

而針對攸關新竹縣市合併升格的地制法修正草案，立法院內政委員會將在19、20日排審，國民黨團也定調將全力阻擋，而在修憲案的部分，黨團成員也普遍認為過程充滿程序不正義，相關戰術後續還會再做討論。（編輯：林興盟）1110118