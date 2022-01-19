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提升後備戰力 政院20日討論召集獎金、企業稅減優惠

2022/1/19 18:43
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（中央社記者賴于榛台北19日電）政院官員今天表示，行政院擬於明天院會提出「後備軍人召集優待條例」草案。草案將研訂年度接受召集後備軍人享有的相關優惠，包含召集獎金等，及其雇用的企業營利事業所得稅減優惠。

新制教召將從原本5至7天增加到14天，今年起為新舊制並行，新制第1季至第3季試行、第4季檢討評估；新制年年施訓，一年訓量約1萬5000人。

政院官員今天晚間對中央社記者表示，為保障後備軍人接受召集的相關權益，並減少召集期間對企業營運的衝擊，以利達到「廣儲後備能量」及「提升後備戰力」目標，行政院擬於明天院會提出「後備軍人召集優待條例」草案。

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官員說，草案研訂年度接受召集後備軍人享有的相關優惠，及其雇用的企業營利事業所得稅減優惠，使召集制度更臻周延，助益強化後備戰力。

根據國防部公告的草案內容，草案明定，民營事業機構、團體及私立學校所屬員工召集入營者，政府應對該機構、團體及私立學校發給獎勵金；接受召集之後備軍人得發給召集獎金；以及志願役後備軍人及志願接受召集之後備軍人得支領待遇。（編輯：張均懋）1110119

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