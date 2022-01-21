賴清德宏都拉斯行會賀錦麗？外交部：有機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）副總統賴清德將赴宏都拉斯出席新任總統卡斯楚就職典禮，各界推測，賴副總統有望見到美國副總統賀錦麗，外交部次長俞大㵢今天回應說，「這（機會）應該是有的」。

中美洲友邦宏都拉斯將於1月27日舉行新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。美國總統拜登（Joe Biden）與總統蔡英文分別指派賀錦麗（Kamala Harris）、賴清德代表出席，外界推測，兩人有見面機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

俞大㵢上午在出席瓜地馬拉駐台商務參事處揭牌後，於受訪時指出，副總統與慶賀團在宏都拉斯會有跟各國政要、慶賀團互動的機會，「這應該是有的」。

將隨行出訪的俞大㵢表示，蔡總統指派賴副總統出訪，顯示台灣重視宏都拉斯，但因疫情原因，將是一個充滿挑戰的旅程，慶賀團會快去快回，並維持最高規格的防疫措施，帶著總統與台灣歡喜的心情共賀。（編輯：康世人）1110121