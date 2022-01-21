李順涼質疑捷運規劃線旁買地 盧秀燕夫婦提告

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台中市追分國小前校長李順涼日前在廣播節目影射台中捷運藍線規劃改變，與台中市長盧秀燕家族利益有關，盧秀燕與丈夫廖述嘉21日委託律師王俊文（圖）對李順涼提告涉嫌誹謗。（王俊文提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月21日

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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市追分國小前校長李順涼日前在廣播節目影射台中捷運藍線規劃改變，與台中市長盧秀燕家族利益有關，盧秀燕與丈夫廖述嘉今天委託律師對李順涼提告，並由律師對外澄清。

李順涼19日在寶島聯播網廣播節目中，討論台中捷運藍線規劃時表示，「聽說B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，盧家就是廖家。」李順涼並說「改變就是因為利益的問題。甚至我也合理懷疑，盧秀燕自己的家族也摻入在這利益裡面。」

盧秀燕及廖述嘉今天委託律師王俊文至台中地檢署，按鈴控告李順涼涉嫌誹謗，遞狀後由檢察官受理。

王俊文接受媒體聯訪時表示，李順涼透過廣播節目與主持人以一搭一唱的方式，未經查證刻意以「合理懷疑」及「八九不離十」與「聽說旁邊也都買走了」等口吻 ，散布盧秀燕改變捷運政策是因為利益的問題。

王俊文說，李順涼意圖散布錯誤訊息給大眾，企圖以不實言論抹黑盧秀燕及廖述嘉，因此對李順涼提出誹謗罪之訴、絕不寬貸。

媒體追問，土地與盧秀燕是否有關係。對此，王俊文表示，一切子虛烏有，無論是盧秀燕或廖述嘉，都與李順涼所講的沒關係。（編輯：戴光育）1110121