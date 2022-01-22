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疫情17/300

新增82起本土病例 總統：勿恐慌 快接種疫苗

2022/1/22 18:12（1/22 22:55 更新）
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總統蔡英文（前中）22日針對本土疫情升溫呼籲民眾不要恐慌；應盡快接種疫苗。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（前中）22日針對本土疫情升溫呼籲民眾不要恐慌；應盡快接種疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天表示，今天新增82起本土病例，從這波本土案例分析，3成無症狀、7成輕症，民眾戒慎不要恐慌；提醒民眾盡快接種疫苗，讓社會更安全，大家安心過好年。

總統蔡英文下午在臉書發文表示，今天新增82起本土病例，從這波以來的本土案例分析，3成無症狀、7成輕症，民眾戒慎不要恐慌。現在，除了持續提升疫苗覆蓋率，加速醫療整備，因應即將到來的春節假期，政府將全面強化各項防疫措施。

她表示，即日起，宗教集會場所、大眾運輸運具內全面禁止飲食，停止辦理遶境、搶頭香等團體宗教活動；餐飲場所應嚴格落實實聯制，各大公共場所落實人流管制、維持社交距離等防疫措施。

總統說，關於高雄港、桃園電子廠群聚染疫事件，政府會持續擴大採檢、追蹤，全力防堵疫情，請民眾務必注意指揮中心的訊息，團結守住疫情防線。

最後，總統再提醒民眾，盡快接種疫苗，讓社會更安全，大家安心過好年。（編輯：林克倫）1110122

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