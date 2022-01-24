春節將至 警政署：今起到2/7加強治安、交通維護

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（中央社記者陳俊華台北24日電）春節將至，內政部長徐國勇今天說，已指示警政署加強巡邏金融機構，並就防竊、防搶、緝毒、打詐、掃黑、緝賭等治安重點，加強宣導及查緝；從今天起至2月7日也將加強治安及交通維護。

內政部透過新聞稿表示，今年農曆春節連假長達9天，警政署規劃從今天起到2月7日止，實施「加強重要節日安全維護工作」，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，持續做好治安及交通工作；提醒民眾務必遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」。

徐國勇指示警政署，督促各警察機關針對金融機構加強巡邏勤務，並就防竊、防搶、緝毒、打詐、掃黑、緝賭等治安重點，加強宣導及查緝，妥適調整勤務作為及警力部署，維護社會治安及秩序，讓民眾安心過好年。

警政署呼籲，春節期間是交通疏運高峰期，民眾可透過警察廣播電台瞭解即時路況，避開車潮，順利往返。

另外，警政署表示，各警察機關已對易壅塞地點、路段、時段，規劃疏導措施，以維護行車秩序與用路人安全，確保交通順暢。

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警政署指出，年關將近，有需求的民眾可向各地警察機關或請金融機構協助申請免費護鈔服務；如果春節期間出遠門，還有「舉家外出住居安全服務」，民眾可撥打警方報案電話110或親赴當地分局或派出所，申請警察單位協助在住居附近適當位置，設置臨時巡邏箱。

內政部表示，適逢疫情期間，請民眾務必落實各項防疫措施，全國各警察機關將配合指揮中心，做好防疫措施。（編輯：康世人）1110124