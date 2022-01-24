在修車廠長大 蔡總統盼政府民間共促汽車業發展

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總統蔡英文（中）24日在總統府接見中華民國汽車商業同業公會全國聯合會代表，蔡總統致詞表示，汽車對她來講有一份特殊情誼，除了從小在修車廠長大，也喜歡開車，希望政府和民間共同努力，促進台灣汽車產業發展。中央社記者鄭傑文攝 111年1月24日

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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天在總統府接見汽車商業同業公會全國聯合會代表時提到，汽車對她來講有一份特殊情誼，除了從小在修車廠長大，也喜歡開車，希望政府和民間共同努力，促進台灣汽車產業的發展。

蔡總統致詞提到，今天在座有來自全國各地公會幹部代表，大家都很關心台灣汽車產業發展，也一直推動汽車交易的進步。台灣每年新車交易超過40萬輛，中古車交易有70萬輛左右，這是一個相當具有規模的市場。

總統蔡英文（右）24日上午在總統府接見中華民國汽車商業同業公會全國聯合會代表，聽取理事長劉錦村（左）建言。中央社記者鄭傑文攝 111年1月24日

她說，要謝謝汽車全聯會多年來跟政府一起努力，讓汽車買賣交易服務更好、更優質。這幾年來，全聯會不僅提供汽車鑑價、排解糾紛的服務，也建置汽車資訊平台，揭露車況資訊，提供消費者更多保障。

蔡總統指出，政府從2018年起推動台灣新車安全評等計畫，加速建置車輛安全檢測實驗室，未來相關的硬體、設備完工後，將提供車輛更完整的安全檢測能量，並定期公布評價星等結果，讓民眾購買汽車時，獲得更完整的車輛資訊，也讓業界安心做生意。

蔡總統認為，汽車涉及的法律層面很廣，從交通監理、環境保護，到消費者權益等，政府推動各項相關政策、擬定修正法規的時候，公會一直都扮演溝通橋梁，提供市場上最新資訊及寶貴的經驗建議，再次謝謝汽車全聯會長期對政府的支持和協助。

「汽車對我來講也有一份特殊情誼。」蔡總統透露，她除了從小在修車廠長大，也喜歡開車，希望政府和民間共同努力，促進台灣汽車產業的發展。

另外，蔡總統說，要藉這個機會拜託大家一起繼續做好防疫，才能讓百工百業繼續發展，也能讓汽車產業、汽車交易市場更蓬勃活絡。（編輯：康世人）1110124

總統蔡英文（前右）24日上午在總統府接見中華民國汽車商業同業公會全國聯合會代表，感謝汽車全聯會多年來跟政府一起努力，讓汽車買賣交易服務更好、更優質。中央社記者鄭傑文攝 111年1月24日