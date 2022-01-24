吳釗燮談外派：遭美官員開罵洗臉 外賓首愛蕭美琴

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外交部長吳釗燮（右）接受Podcast節目「台灣通勤第一品牌」專訪，細數北上求學、赴美深造，到進入學界、擔任駐美代表及外交部長的體會。專訪內容23日上線。（取自外交部臉書）中央社記者鍾佑貞傳真 111年1月24日

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（中央社記者鍾佑貞台北24日電）外交部長吳釗燮表示，他2007年擔任駐美代表時，台美關係陷入谷底，赴任第2週與美方高層會談，直接被「洗臉」，隨後他拿出資料說明中國打壓、排擠台灣；之後透過溝通，他也與美方官員成為友人。

吳釗燮日前接受網路廣播節目（podcast）「台灣通勤第一品牌」專訪，細數自己北上求學、赴美深造，到進入學界及任外交部長的心路歷程，其中由學者轉戰政壇的體會讓他尤其深刻，他笑稱，官員就是處處要被罵，學者就是可以隨便開罵。

回憶陳水扁詢問是否有意出任駐美代表時，吳釗燮說，考量去美國要搬家，而且他才剛買新車，賣掉的話，恐怕折舊一半，不太划算。他請陳水扁給時間考慮，「先過個好年，跟太太溝通一下」。陳水扁則要他明天下午5時前回覆，答案只能有一個。2007年4月，吳釗燮銜命赴任。

「去了一年，民進黨敗選，我就回來了」。他坦言，接下這個要職前已有自我認知，畢竟當時民進黨選舉前景不佳，碰到「無敵馬英九」，推測自己頂多待一年多。

這一年內，要取得外交成果是難上加難。吳釗燮回憶，當時台灣拋出的若干「意外」，對美方而言，就是在找麻煩，台美關係因此陷入谷底。他正式赴任的第2週與美方高層會談，也直接被「洗臉」。

「我也知道我一來，美方可能給我下馬威，我當然要先做準備」。吳釗燮說，等美方開罵結束後，他拿出長達3頁的資料說明中國於國際組織裡打壓、排擠台灣的行徑。之後透過有來有往的溝通，吳釗燮也與美方官員成為友人。

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能與美方正面互動，吳釗燮說，過去的工作場合都是相當好的練兵之處。他也透露，2004年至2007擔任陸委會主委期間，外賓或訪團常來訪。當時外交部帶團人員會對外賓進行非正式調查，詢問此行最喜歡哪一個單位，或者最希望與哪一位人士會晤。當時外賓最喜歡與兩個人對談，「第一個名字叫做蕭美琴，第二個才是我啦」。

蔡政府5年斷交8國，其中6國就是在吳釗燮任內，面對無可迴避的斷交提問，吳釗燮僅說，「哇咧，我們別談這個議題好不？」。他也指出，對外交人員而言，斷交的慘痛經歷，是trauma（創傷），需要時間調適，才能再振作。（編輯：蘇志宗）1110124