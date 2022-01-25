軍校生寒訓照常 國防部：未打2劑週週快篩

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（中央社記者游凱翔台北25日電）近期疫情升溫，針對軍校生返校寒訓的防疫措施，國防部今天表示，授課期間「分艙、分區、分流、分時」，以最小建制班操課；未完成2劑疫苗接種滿14天者，每週實施1次抗原快篩。

春節將至，國防部上午召開「外離島軍民運輸作業」及「國軍醫院醫療服務不中斷」記者會。媒體詢問，近日本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，軍校生須返校寒訓，如何做好防疫。

國防部發言人史順文少將表示，不論國軍部隊或軍校生，任務執行和持續訓練都是必要的，但會做好萬全防疫準備。目前各軍事校院寒訓已依學校教育計畫和行事曆陸續實施，陸軍官校寒訓課程近期已結束，其餘校院也會在月底前執行完畢。

史順文提到，訓練全程依中央規範，嚴格要求體溫量測及接觸史調查，授課期間「分艙、分區、分流、分時」，以最小建制班操課，落實社交距離，並視疫情狀況適切調整授課方式。

此外，各軍事校院學生已依規劃完成疫苗施打，未完成2劑疫苗接種滿14天者，每週實施1次抗原快篩，後續依疫情變化及中央政策，滾動式修正具體作法。（編輯：楊蘭軒）1110125