更多編輯台推薦新聞：
換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

軍校生寒訓照常 國防部：未打2劑週週快篩

2022/1/25 11:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北25日電）近期疫情升溫，針對軍校生返校寒訓的防疫措施，國防部今天表示，授課期間「分艙、分區、分流、分時」，以最小建制班操課；未完成2劑疫苗接種滿14天者，每週實施1次抗原快篩。

春節將至，國防部上午召開「外離島軍民運輸作業」及「國軍醫院醫療服務不中斷」記者會。媒體詢問，近日本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，軍校生須返校寒訓，如何做好防疫。

國防部發言人史順文少將表示，不論國軍部隊或軍校生，任務執行和持續訓練都是必要的，但會做好萬全防疫準備。目前各軍事校院寒訓已依學校教育計畫和行事曆陸續實施，陸軍官校寒訓課程近期已結束，其餘校院也會在月底前執行完畢。

史順文提到，訓練全程依中央規範，嚴格要求體溫量測及接觸史調查，授課期間「分艙、分區、分流、分時」，以最小建制班操課，落實社交距離，並視疫情狀況適切調整授課方式。

此外，各軍事校院學生已依規劃完成疫苗施打，未完成2劑疫苗接種滿14天者，每週實施1次抗原快篩，後續依疫情變化及中央政策，滾動式修正具體作法。（編輯：楊蘭軒）1110125

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族