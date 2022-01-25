移工失能津貼未領逾4千萬 監委：讓台灣顏面大失

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（中央社記者陳俊華台北25日電）監委王美玉今天說，近10年移工應領而未領的失能津貼，高達新台幣4000多萬元，是累積多少移工斷了手腳、生命換來的血汗錢，這是讓台灣顏面大失、很負面的事。監察院通過監委相關調查報告，促請勞動部改善。

監察委員王幼玲、王美玉上午舉行記者會。王幼玲指出，開放移工已逾30年、累計超過70萬人，職災移工失能率是本國勞工的2倍，經追查移工職災失能後的處境，發現民國105年到109年間，有聘僱許可領取失能給付的外籍移工有1087人，其中有512人終止契約，約占半數。

調查發現，據勞動部統計，近10年移工應領而未領的失能津貼金額，竟高達4000多萬元，符合請領勞保失能年金的返國失能移工，有超過半數未持續受領。

監委調查指出，職災失能移工返國後，領取勞保職災失能給付及職業災害勞工保護法規定的失能生活津貼，困難重重。

調查發現，失能津貼相關請領手續及應備書件繁雜，且須經駐外使領館驗證或檢附中文譯本，並提供醫院開立的診斷書等，使得行動不便、居住偏遠地區的失能移工，被迫放棄請領。

王美玉說，移工未請領失能津貼高達4000多萬元，是累積多少移工斷了手腳、應該賠償人家的錢，都是生命換來的血汗錢，「這是讓台灣顏面大失、很負面形象的一件事」。

王美玉表示，實地訪談時，有工廠管理階層毫不猶豫地說「危險工作就給移工做」；也有合法進來的移工，不良雇主卻不替他保勞保，一旦失能、受傷還馬上退保，不良雇主把機器看得比人還重。

她說，有些老闆為了搶快、要求工作效率，經常把老舊機器的防呆機制關掉，如果移工受傷斷了手指、受傷就換一新的批人來，「他們是人、不是機器」；甚至有一個移工才來台15天就斷了手掌，還被雇主懷疑要詐保。

王美玉指出，有的移工失能後，被當成看門狗、有人坐在地上拉電線，極盡屈辱，工作3年一期滿後雇主就不續聘。另外，因職災通報沒有落實，移工受傷時，資方都盡量不讓移工住院，醫療費用還要從工資扣，完全不符合法令規定。

王美玉表示，台灣已將移工視為重要勞動力來源，周邊國家都在搶移工時，政府對移工的權益保障，可以坐視黑心雇主、仲介到如此地步嗎？真的非常沉痛。

王幼玲說，經實地勘查、訪談8位職災失能移工，發現雇主常違反勞動基準法規定，使職災移工未能獲得應有的醫療照顧、補償及後續的職業重建。

王幼玲指出，重複發生職災的原因包括缺乏安全設備的老舊機器、追求產出速度，關閉安全裝置、欠缺職前教育訓練、未建立有效的職災通報平台。

她表示，移工職災失能後，普遍遭遇的問題則有雇主未依規定給予工資補償或醫療協助、雇主堅持提早解約或不予續約、仲介未能協助申辦各種法定補助或補償、失能移工未接受職業重建協助。

監察院社會福利及衛生環境委員會審查後通過上述調查報告，促請勞動部確實檢討改善。（編輯：康世人）1110125