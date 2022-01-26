韓國新代表鄭炳元秀中文拜年 祝2022年老虎強運加持

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（中央社記者鍾佑貞台北26日電）韓國新任駐台代表鄭炳元今天特別以中文向台灣民眾拜早年，祝福大家「老虎強運加持」，度過健康且活躍的一年。

鄭炳元去年12月底才到台灣，他表示很高興來台服務，任內將盡力推動實質合作關係發展，促進台韓友誼。

駐台北韓國代表部中午透過臉書發布鄭炳元問好短片。鄭炳元於片中先以中文祝福台灣民眾虎年恭喜發財，萬事如意，並表示韓國及台灣都有悠久歷史，雙邊在經濟及人員交流各方面的實質合作關係也發展至今。

「能來到台灣服務，實在令人高興」，鄭炳元說，任內將盡力推動實質合作關係發展，並促進台韓友誼；他也祝福在台居住的韓國同胞新年快樂，並再次秀中文表達新年祝福。

鄭炳元為外交體系出身，曾負責日本與東北亞相關事務，2018年赴加拿大擔任駐溫哥華韓國總領事館總領事，2021年12月初結束任期返韓。

駐台北韓國代表部代表通常由資深外交官擔任，前任駐台代表姜永勳也擁有30多年外交經歷的資深外交官，曾派駐日本、俄羅斯海參威、加拿大蒙特婁等地，派駐台灣前擔任駐美國檀香山總領事。（編輯：林淑媛）1110126