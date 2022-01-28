立陶宛總統欲改台代表處名？外交部：從未接獲要求

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（中央社記者王慶剛台北28日電）立陶宛總統瑙塞達近期籲內閣解決「駐立陶宛台灣代表處」名稱問題，以緩和對中關係。外交部今天表示，從未接獲立國要求更改代表處名稱。

外交部上午透過新聞稿指出，媒體報導立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）近日接受立陶宛國家廣播電視台訪問時，提出有關「駐立陶宛台灣代表處」中英文名稱的談話，外交部尊重立陶宛國內各種意見的表達。

外交部重申，駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方政府共識，台灣也從未接獲立陶宛政府要求更改駐立陶宛代表處的名稱。

外交部說，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在1月26日於國會接受記者聯訪時，也重申沒有變更台灣代表處名稱的意圖與計畫。

外交部指出，駐立陶宛台灣代表處代表台灣這片土地上的人民，中國政府以不滿設處名稱為由，持續以經濟脅迫手段逼迫立陶宛政府，改變依主權原則所做的外交決策，中國這種踐踏自由民主與主權獨立普世價值，漠視國際規範與經濟秩序的霸凌行徑，民主國家及國際社會均嚴厲譴責。

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外交部說，歐洲聯盟執委會昨天已針對中國對立陶宛的「歧視性貿易做法」向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）同日接受立陶宛國家廣播電視台訪問時，也強烈批評中國惡意經濟脅迫，肯定歐洲聯盟採取反制行動。

外交部強調，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，台灣政府將秉持互惠互利原則，持續推動有助強化雙邊實質合作的各項政策，並與國際民主盟友共同鼎力支持立國對抗霸權威脅，展現民主國家的韌性與團結。（編輯：康世人）1110128