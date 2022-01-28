德國會國防委員會主席：德艦應穿越台海傳遞訊號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

德國軍艦「巴伐利亞號」巡弋印太地區即將返航，國會國防委員會主席施卓克－齊默曼認為德艦應穿越台海，傳遞西方與台灣站在一起的訊號。（圖取自facebook.com/mastrackzimmermann）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林28日專電）德國軍艦「巴伐利亞號」巡弋印太地區即將返航，國會國防委員會主席對這次任務避開台灣海峽表示不解，認為德艦應穿越台海，傳遞西方與台灣站在一起的訊號。

德國海軍布蘭登堡級巡防艦巴伐利亞號（Bayern）去年8月啟程前往亞洲，與澳洲、美國、日本等國進行聯合演習，參與聯合國監督北韓任務，隨後經南海訪問新加坡和越南，預計下月返國。

這次任務是德國新印太政策的實踐。2020年9月，德國首次針對印度洋和太平洋區域公布全面的外交方針，強調海上自由航行的重要性。德國執政黨自由民主黨（FDP）旗下智庫瑙曼基金會（Friedrich Naumann Foundation）25日舉辦研討會，討論這趟任務的意義和成果。

德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）表示，德國對外貿易十分依賴海洋，派遣軍艦象徵德國捍衛海上航行自由的決心。德國軍艦已經有20年沒到亞洲，巴伐利亞號所到之處受到各國歡迎，一路上累積的經驗可作為下次任務參考。

不過，施卓克－齊默曼批評巴伐利亞號結束東北亞的任務後，避開台灣海峽南行。她說，台灣的民主正受到威脅，德艦應該穿過台海，凸顯台海自由航行的意義，並向北京傳遞西方與台灣站在一起的訊號。

德國政府智庫學術暨政治基金會（Stiftung Wissenschaft und Politik）國防專家史威斯特克（Göran Swistek）指出，巴伐利亞號是德國主動參與印太的象徵，具有「破冰船」和「燈塔」的意義，受到亞洲輿論的高度關注，並進一步提高印太各國對德國的期待。

不過，史威斯特克指出，中國視出現在鄰近海域的歐洲軍艦為威脅，因此拒絕了巴伐利亞號訪問上海的請求；該艦在航行途中，也受到中國海上民兵的騷擾。

他說，中國日前違反國際法，規定所有通過南海的船隻必須事先報備，對德國的財富和自由有負面影響。（編輯：黃自強）1110128