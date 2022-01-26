日本修改安保戰略 研議焦點包括台海局勢

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本今天正式啟動有關修改國家安全保障戰略的研議工作，探討焦點包括如何應對緊張升高的台灣海峽局勢。

日本共同社報導，鑑於中國在軍事、經濟上影響力增強，日本政府認為有必要修訂安保戰略。探討作業包括日本是否應擁有「攻擊敵方基地能力」在內的威懾力加強，以及因應緊張升級的台海局勢成為焦點。確保重要物資等經濟安全的體制，也將載入安保戰略。

日本放送協會（NHK）報導，日本周邊的安全保障環境急遽趨於嚴峻，日本首相岸田文雄打算在今年年底前修訂國家安全保障戰略、防衛計畫大綱、中期防衛力整備計畫。

有關安保戰略的修訂，今天起正式開會討論。日本國家安全保障局長秋葉剛男與外務省、防衛省的事務次官等，召集專家學者進行意見交換，出席者包括前國家安全保障局長、前外務事務次官谷內正太郎、前內閣情報官北村滋、前防衛大臣森本敏。

會議上，針對徹底加強日本防衛力的具體方案、經濟安全保障作法等，進行了意見交換。日本政府今後還將召集太空、網路等新領域專家學者進行意見交換。

岸田內閣將根據討論內容以及執政黨自由民主黨5月將彙整的建言等，進行安保戰略等修訂。（編輯：劉學源）1110126