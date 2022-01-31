歐洲小國立陶宛挺台 CNN：要中俄別仗勢欺人

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）CNN以「一個歐洲小國為何挺台槓上中國」為題分析，立陶宛選擇與台交好激怒中國，除了捍衛歐洲價值觀，另一方面則是向北京和莫斯科傳遞訊息，要中俄別仗勢欺人、輾壓小國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，立陶宛1990年成為第一個宣布脫離蘇聯獨立的加盟共和國，2004年加入歐洲聯盟（EU）和旨在遏制社會主義擴張的北大西洋公約組織（NATO）。在這樣的背景下，像中國這樣的大國在區域內展現戰狼姿態與擴張勢力的野心，打壓台灣並利用貿易武器對付歐洲小國，自然會讓曾為蘇聯附庸50年的立陶宛心生警惕。

立陶宛前總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）說：「中國必須學到教訓，因為到目前為止，外界一直允許他們以不符合我們價值觀和規則的方式行事，就只是因為他們很有錢。」

庫比柳斯說：「我不認為歐洲大國會主動挺身而出。也許從立陶宛開始，這種風氣會漸漸傳開，有朝一日，歐洲將團結起來，對抗一個與我們價值觀不符的國家。」

報導說，立陶宛對中國採取強硬立場不僅僅是一種道德使命，立陶宛官員告訴CNN，站出來對抗中國，也是希望向俄羅斯傳遞訊息。

奧地利歐洲與安全政策研究所（Austrian Institute for European and Security Policy）所長查卡洛瓦（Velina Tchakarova）說，立陶宛「自加入北約後，就一直承受俄國壓力。立陶宛想在歐洲成員國之間樹立榜樣，彰顯沒人會向北京和莫斯科專制政權低頭」。

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立陶宛官員告訴CNN，他們希望開歐盟之先河，帶頭反對專制政權。立陶宛一名資深外交官說，最終目的是希望歐洲針對威逼脅迫拿出更有效的反制措施。

比起其他國家，立陶宛可能更願意採取抗中立場的另外一個原因是，中國並非其主要貿易夥伴。根據美國監督組織「經濟複雜性觀察組織」（The Observatory of Economic Complexity），對立陶宛而言，中國雖是增長最快的出口市場之一，但在2019年，中國占立陶宛出口總額僅約1.18%；相較之下，俄羅斯和美國分別為13.1%和3.64%。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110131