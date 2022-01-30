華郵：歐美應與立陶宛同一陣線 攜手挺台抗中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央華盛頓30日綜合外電報導）華郵30日社論指出，在全球民主面臨不穩定和倒退，甚至連美國等歷史悠久的民主制度都備受威脅之際，美國和歐洲更應與立陶宛站在同一陣線，就台灣問題表達支持，聯手對抗中國。

去年11月18日，台灣代表處在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌成立，立國隨即遭到北京在外交與貿易上的強力施壓報復。

華盛頓郵報（The Washington Post）指出，立陶宛經歷半世紀的蘇聯專制統治後，於1991年獲得獨立地位和政治自由；而台灣自1949年與中國分治至今，僅獲全球14個國家正式承認。

立陶宛從台灣身上清楚地看到自己的歷史：一個四面楚歌的民主小國，毗鄰一個對其垂涎已久的龐大共產主義帝國。

毫無疑問，除了共同的民族情緒，立陶宛的選擇也與自身經濟利益有關。立國和東歐其他新興民主國家從對中貿易中獲益相對較少，而台灣為回報立陶宛的政治支持，向立國提供10億美元的信貸和投資。

另一方面，憤怒的北京除透過實質貿易禁運對維爾紐斯進行報復，還召回駐立陶宛大使，並採取手段讓立國外交官撤出北京。

事實上，這與中國此前針對加拿大和澳洲的報復措施十分相似，且由於立陶宛是歐洲聯盟（EU）成員國，中國對立國的霸凌也形同在測試整個歐盟的底線。

迄今為止，歐盟的立場都相當堅定，不斷提醒中國該組織是單一實體，針對27個成員國之一的貿易限制等同於對所有成員的限制。

歐盟還於27日針對中國對立陶宛的「歧視性貿易行為」，向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在本月5日聯合記者會上表達對立陶宛的支持。

先前立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，政府決定讓台灣以「台灣」名義開設駐立代表處是個「錯誤」，需要「修正」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華郵分析指出，實際上確實可能有方法讓台灣與立陶宛巧妙地應對這個問題，而不會在感受或實際上引起中國進一步打壓。

分析認為，問題的根源是中國的立場，以及它對這兩個弱小許多國家的欺凌行為。無論發生什麼情況，立陶宛都不應改變對台灣的開放態度，美國對立陶宛表達支持也是正確的作法。對立陶宛及其大西洋兩岸的盟友來說，最好是寧願過於謹慎也不要冒險犯錯，應與其他民主國家站在同一陣線團結抗中。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110130