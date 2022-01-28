更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
永豐銀台南永康分行員工確診 全面消毒停業一天
首頁 / 國際
賴清德訪宏都拉斯
新聞專題
賴清德訪宏都拉斯1/19

台美副元首同框互動 路透：恐加劇美中緊張

2022/1/28 11:13（1/28 11:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡蕬楚台北時間28日宣誓就職，成為宏國首位女總統。圖為副總統賴清德（右1）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（右2）交談。（隨行採訪團提供）中央社記者溫貴香傳真 111年1月28日
台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡蕬楚台北時間28日宣誓就職，成為宏國首位女總統。圖為副總統賴清德（右1）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（右2）交談。（隨行採訪團提供）中央社記者溫貴香傳真 111年1月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德古西加巴27日綜合外電報導）副總統賴清德與美國副總統賀錦麗今天出席宏都拉斯總統就職典禮，彼此簡單寒暄。路透社報導說，台美副元首罕見同框互動勢必會激怒中國，恐加劇北京與華府緊張關係。

報導指出，美國與台灣並無正式外交關係，然而華府在政治與軍售方面大力支持台灣，是中、美摩擦的主因之一。

賀錦麗（Kamala Harris）表示，她在宏都拉斯與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益，以及美國政府解決移民問題的根本戰略。

她對記者說：「我們的簡短對話實際上是有關於彼此在這個地區的共同利益，台灣的利益顯然也在我們的根本戰略之內。」

賴副總統今天參加宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮時，與賀錦麗同坐第一排，兩人簡單寒暄致意，這是台美副元首第一次在國際場合自然互動。照片畫面顯示，兩人都戴著口罩，在會場並排站著交談，賴副總統還在西裝外套的領子上，別著一個有台灣與宏都拉斯國旗的別針。

宏都拉斯是中華民國僅有的14個邦交國之一。

報導還說，卡蕬楚在競選宏都拉斯總統期間，曾表態當選後要和台灣斷交並與中國建交，但她昨天告訴賴清德，宏都拉斯對台灣的支持心存感激，希望兩國能夠繼續維持邦誼。

卡蕬楚今天宣誓就職後，在推特上傳多張與賴副總統的合影，並對台灣捐贈防疫物資表達謝意。

卡蕬楚推文感謝台灣相挺。卡蕬楚推文寫道：「我今天以總統的身分，歡迎中華民國（台灣）副總統賴清德，感謝他們提供防疫物資幫助我們對抗COVID-19疫情。我們非常感激他對我國堅定的支持和協助我國發展。」

賀錦麗在和卡蕬楚會面後表示，他們沒討論到中國。

宏都拉斯去年11月舉行總統大選前，一個訪問宏國的美國代表團明確表示，華府希望這個中美洲國家與台灣維持外交關係。美國對中國在中南美洲地區的影響力與日俱增感到憂心。

中國上個月與宏都拉斯鄰國尼加拉瓜重新建立外交關係，並曾公開表示其目標是將台灣的友邦數量減至為零。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110128

延伸閱讀
宏都拉斯總統上傳賴清德合照 感謝台灣相助防疫賀錦麗賴清德首次國際場合互動 談及中美洲和移民問題宏都拉斯總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄賀錦麗未安排見賴清德 美方讚台具建設性角色
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀