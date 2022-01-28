台美副元首同框互動 路透：恐加劇美中緊張

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（中央社德古西加巴27日綜合外電報導）副總統賴清德與美國副總統賀錦麗今天出席宏都拉斯總統就職典禮，彼此簡單寒暄。路透社報導說，台美副元首罕見同框互動勢必會激怒中國，恐加劇北京與華府緊張關係。

報導指出，美國與台灣並無正式外交關係，然而華府在政治與軍售方面大力支持台灣，是中、美摩擦的主因之一。

賀錦麗（Kamala Harris）表示，她在宏都拉斯與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益，以及美國政府解決移民問題的根本戰略。

她對記者說：「我們的簡短對話實際上是有關於彼此在這個地區的共同利益，台灣的利益顯然也在我們的根本戰略之內。」

賴副總統今天參加宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮時，與賀錦麗同坐第一排，兩人簡單寒暄致意，這是台美副元首第一次在國際場合自然互動。照片畫面顯示，兩人都戴著口罩，在會場並排站著交談，賴副總統還在西裝外套的領子上，別著一個有台灣與宏都拉斯國旗的別針。

宏都拉斯是中華民國僅有的14個邦交國之一。

報導還說，卡蕬楚在競選宏都拉斯總統期間，曾表態當選後要和台灣斷交並與中國建交，但她昨天告訴賴清德，宏都拉斯對台灣的支持心存感激，希望兩國能夠繼續維持邦誼。

卡蕬楚今天宣誓就職後，在推特上傳多張與賴副總統的合影，並對台灣捐贈防疫物資表達謝意。

卡蕬楚推文感謝台灣相挺。卡蕬楚推文寫道：「我今天以總統的身分，歡迎中華民國（台灣）副總統賴清德，感謝他們提供防疫物資幫助我們對抗COVID-19疫情。我們非常感激他對我國堅定的支持和協助我國發展。」

賀錦麗在和卡蕬楚會面後表示，他們沒討論到中國。

宏都拉斯去年11月舉行總統大選前，一個訪問宏國的美國代表團明確表示，華府希望這個中美洲國家與台灣維持外交關係。美國對中國在中南美洲地區的影響力與日俱增感到憂心。

中國上個月與宏都拉斯鄰國尼加拉瓜重新建立外交關係，並曾公開表示其目標是將台灣的友邦數量減至為零。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110128