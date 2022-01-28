首次與賀錦麗互動 賴清德：感謝美國對台的幫助

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（中央社記者賴于榛台北28日電）副總統賴清德今天在宏都拉斯總統就職典禮時，與美國副總統賀錦麗自然互動。賴副總統表示，他代表台灣，感謝美國對台灣堅如磐石的幫助，也自然地彼此問候。

賴清德是在出席隨團記者的記者會時，作以上說明。

總統蔡英文指派賴清德擔任特使，出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮。賴清德與賀錦麗（Kamala Harris）今天同坐第一排，兩人寒暄致意，這也是台美副總統首次在國際場合自然互動。

路透社報導，賀錦麗說，她與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益，以及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。

對賀錦麗上述談話，賴清德則在答覆隨團記者提問時指出，彼此之間有些默契，不方便轉述美國說法。

賴清德表示，與賀錦麗對話時，他代表台灣感謝美國對台灣堅如磐石的幫助，自然地彼此問候，也深刻感受到賀錦麗身為美國副總統非常大器，且親切自然。

另外，談到此行過境美國洛杉磯時，曾視訊會見17名美國國會議員，賴清德說，談話有3個重點，首先傳達台灣心聲，表明台灣是愛好和平的國家，崇尚民主、自由、人權，與美國價值一致，台灣一定會堅守這樣的立場，並盼台美共同合作，維護印太地區穩定與和平。

賴清德指出，其次，他談到氣候變遷影響全世界，總統蔡英文去年4月22日已宣布2050淨零轉型目標，行政院將提出綠色成長戰略，帶動公、私部門共同合作朝目標前進，也盼台美共同合作，甚至累積的經驗也能一起幫助有需求的國家，讓淨零轉型的目標能夠順利。

最後，賴清德表示，當時也與美國國會議員們談到相關防疫情形與策略，台灣目前第一劑疫苗覆蓋率超過80%，第二劑超過70%，正推動第三劑，未來希望台美能在精準健康產業方面合作。（編輯：康世人）1110128