賴清德和卡蕬楚雙邊會談 代蔡總統邀訪台灣

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（中央社記者溫貴香德古西加巴27日專電）副總統賴清德今天與宏都拉斯總統卡蕬楚舉行雙邊會談，並致贈防疫物資。賴清德轉達總統蔡英文恭賀之意，將在過去基礎之上持續支持卡蕬楚，建立兩國未來更好的邦誼，也邀請卡蕬楚訪問台灣。

賴清德說，兩國第一位女總統若能歷史性的會面，對國際女性賦權一定有很大的意義。

卡蕬楚今天宣誓就職，率團出席就職典禮的賴清德下午和卡蕬楚雙邊會談，首先代表蔡總統恭賀卡蕬楚高票當選，成為 宏都拉斯 宏都拉斯小檔案 首都：德古西加巴

面積：112,492平方公里

人口：947.8萬人

語言：西班牙語

建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。 資料來源：外交部 看更多 關閉 共和國第一位女總統。她所到之處民眾都興高采烈，可以看得出來宏國人民對總統卡蕬楚非常支持，期待也非常深。

賴副總統說，蔡總統非常感謝卡蕬楚夫婿、前總統賽拉亞任內堅定維護與台灣的邦誼，同時在國際上為台灣發聲。兩國也共同推動了許多計畫，嘉惠兩國的人民。

另外，賴副總統表示，蔡總統也注意到宏國總統卡蕬楚預計在上任100天內落實30項政見，特別提出優先執行的7項政見，包括重建經濟復甦、增加就業機會、打擊逃漏稅、打擊貪腐，另外，也要調整國家總預算，重整債務等，這表示卡蕬楚不僅掌握國內狀況，對未來的擘劃也非常具有前瞻性，令人欽佩。

他並說，蔡總統也表達將在過去的基礎之上，持續支持卡蕬楚執政，並建立台宏兩國未來更好的邦誼。蔡總統知道卡蕬楚積極推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，因此特別要求特使團先帶一批防疫物資提供給宏國使用。

賴副總統表示，他對卡蕬楚的堅定及勇敢非常欽佩，也非常認同公平、正義、清廉的主張，卡蕬楚上午的就職演說非常精彩、感動人心，是一場非常偉大的演講，相信宏都拉斯在卡蕬楚的領導下，一定可以成為讓人民驕傲的國家。

他也透過臉書指出，滿場的宏都拉斯民眾喊出「團結的人民不會被打敗」，這句話深深觸動他，他始終相信， 團結一定能讓國家越來越好，祝福宏都拉斯。

賴副總統也提到，宏都拉斯跟美國的關係非常密切，台灣跟美國的關係也非常密切，非常希望未來美國、宏都拉斯及台灣能夠共同合作，幫助宏都拉斯解決各種問題，讓人民可以安居樂業。

卡蕬楚感謝台灣長期以來的協助，她說，宏都拉斯面臨許多挑戰，這些挑戰在疫情下又更加嚴重，對於台灣所捐贈的防疫物資，宏國非常感謝；期盼未來能夠持續強化兩國在各個領域的合作關係。

會談結束後，賴副總統贈交包括快篩試劑、N95口罩、額溫槍等防疫物資給宏國總統卡蕬楚，以實際行動深化兩國邦誼，並盼與宏國共同渡過疫情難關。

贈送物品除了防疫物資以外，還有來自台南在地設計工藝家製作的花器。賴清德表示，該款花器精緻透明，創作者以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，也象徵台宏兩國80年的友誼。

此外，賴副總統說，花器是經過琢磨的玻璃，透光宛如冰晶的唯美效果，更呼應卡蕬楚執政100天的首要任務：致力改善政府的透明度。

隨後，賴副總統與各國慶賀團共同出席在宏國總統府舉辦的國宴。包括駐美代表蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐宏都拉斯共和國大使溫曜禎等人陪同。（編輯：楊凱翔）1110128