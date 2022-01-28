不只與賀錦麗互動 賴副總統也和西班牙國王交談

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（中央社記者溫貴香德古西加巴27日專電）副總統賴清德今天出席宏都拉斯總統就職典禮，除與美國副總統賀錦麗互動，也與西班牙國王交談。賴副總統說，西班牙國王風度翩翩、很親切，很高興與西班牙國王互動聊天。

副總統賴清德今天參加宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，除與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同坐第一排，兩人簡單寒暄致意，賴副總統也與相近的西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）（Felipe VI）交談。

賴副總統稍晚與隨團記者說明這次出訪成果，媒體詢問與西班牙國王談話內容，賴副總統說，西班牙國王風度翩翩，人高高帥帥、很親切，大家都在同一個就職典禮場合，很高興與西班牙國王互動聊天。

此外，賴副總統答覆媒體詢問此行防疫規格時說，宏都拉斯去年底完成大選，擇定今天舉行就職典禮，身為邦交國，要派特使團前來祝賀，即便是疫情嚴峻，一定要來祝賀。

賴副總統說，這次採取包機方式，邀請部立桃園醫院副院長陳厚全當防疫官，採元首防疫規格，希望完成交付任務。（編輯：蘇志宗）1110128