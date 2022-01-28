更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土疫情升溫 5機場3港口赴離島恢復篩檢
首頁 / 政治

不只與賀錦麗互動 賴副總統也和西班牙國王交談

2022/1/28 15:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香德古西加巴27日專電）副總統賴清德今天出席宏都拉斯總統就職典禮，除與美國副總統賀錦麗互動，也與西班牙國王交談。賴副總統說，西班牙國王風度翩翩、很親切，很高興與西班牙國王互動聊天。

副總統賴清德今天參加宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，除與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同坐第一排，兩人簡單寒暄致意，賴副總統也與相近的西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）（Felipe VI）交談。

賴副總統稍晚與隨團記者說明這次出訪成果，媒體詢問與西班牙國王談話內容，賴副總統說，西班牙國王風度翩翩，人高高帥帥、很親切，大家都在同一個就職典禮場合，很高興與西班牙國王互動聊天。

此外，賴副總統答覆媒體詢問此行防疫規格時說，宏都拉斯去年底完成大選，擇定今天舉行就職典禮，身為邦交國，要派特使團前來祝賀，即便是疫情嚴峻，一定要來祝賀。

賴副總統說，這次採取包機方式，邀請部立桃園醫院副院長陳厚全當防疫官，採元首防疫規格，希望完成交付任務。（編輯：蘇志宗）1110128

延伸閱讀
賴清德和卡蕬楚雙邊會談 代蔡總統邀訪台灣外交部：賴副總統與卡蕬楚將舉行雙邊會談賴清德率特使團抵宏都拉斯 副總統李薇拉親迎[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族