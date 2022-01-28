賴清德秀外交能力 驗收台灣國際正面形象

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（中央社記者溫貴香德古西加巴28日專電）疫情爆發後，副總統賴清德是首位出訪的政府高層，從過境洛杉磯和國會議員視訊對談，以及在宏都拉斯新總統就職典禮場合和美國副總統賀錦麗等各國代表互動，驗收台灣近幾年提升的國際地位，也展現他在外交戰場上的能力。

賴副總統首次外交出擊，各界高度關注。因宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）競選期間曾揚言當選後與中國建交，台宏關係一度拉警報，讓賴副總統此行如履薄冰。

不過，在卡蕬楚就職典禮上，賴副總統進場到登上觀禮台，參加典禮的民眾熱情呼喊，賴副總統除揮手致意，還入境隨俗展現拉丁美洲熱情，不只拍拍胸口，還送上飛吻，非常接地氣。

賴副總統與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）等各國代表在就職典禮上簡短寒暄、自然互動；這是台美現任副總統首次在國際場合同台互動，被視為外交突破。

不僅如此，賴副總統與卡蕬楚會晤時，提及當年台灣大使館曾提供卡蕬楚家人政治庇護，卡蕬楚還一度眼眶泛淚。甚至卡蕬楚長孫因血壓降低在就職典禮昏倒，賴副總統「醫師魂」發作，主動趨前告知移動時要讓患者平躺。

知情人士透露，各界都拿放大鏡檢視這次出訪，不過，賴副總統做足功課，了解每個步驟再決定採取何種策略，也提出解決宏國興建電力、再生能源等基礎建設的看法，讓卡蕬楚了解兩國擁有共同理念、價值，在美日台等價值同盟的戰略夥伴關係下才能走出困境展現新局；對於兩國邦誼鞏固，賴副總統展現高度信心。

賴副總統這次出訪，去程過境美國洛杉磯，期間與美國17位跨黨派議員視訊會議，談台美經貿、中國威脅，也與美國在台協會（AIT）主席莫健會談，具體展現台美近年關係的友好。

為完成總統蔡英文交付的深化邦誼、合作及民主台灣的國際參與等3個任務，賴副總統非常拚命，謹慎應對每一個環節，讓民眾見識到賴副總統的外交戰力。（編輯：林興盟）1110128