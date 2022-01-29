賴清德過境舊金山 AIT主席親迎、僑胞喊台灣加油

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副總統賴清德（中）完成宏都拉斯外交行，美西時間28日過境美國舊金山，他向飯店外守候的僑胞揮手致意。中央社記者周世惠舊金山攝 111年1月29日

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（中央社記者周世惠舊金山28日專電）副總統賴清德出訪宏都拉斯回程過境舊金山，百餘名僑胞今天戴著口罩在他下榻飯店前搖旗喊著「台灣加油」，在謹慎防疫中熱情歡迎。

賴清德出訪友邦宏都拉斯，來回過境美國洛杉磯與舊金山，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）兩度親自禮遇迎接。在駐美代表蕭美琴、駐舊金山辦事處長賴銘琪等人陪同下，賴清德的座車抵達下榻飯店，口罩戴滿的僑胞們熱情高喊「台灣加油」、「副總統好！」

僑民手上揮舞著兩國小國旗、自製的旗子及繪有賴清德卡通圖案的笑臉，雖然隔著護欄，氣氛依舊熱絡。基於防疫安全，賴副總統下車後，緩步和僑胞揮手致意，以點頭微笑傳遞他的問候與感謝。

副總統賴清德以總統特使的身分，率團參加宏都拉斯首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間27日舉行的就職暨宣誓典禮。賴清德並與代表美方出席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自然互動，留下台美副總統第一次在國際場合同框的畫面。

賴清德也與卡蕬楚舉行雙邊會談、致贈防疫物資給宏國。此行最重要的外交任務完成後，賴清德返台前於今天下午3時20分左右抵達舊金山，預定停留一晚。

賴副總統下榻的凱悅飯店（Hyatt Regency）位於舊金山機場附近，2017年1月總統蔡英文「英捷專案」訪問4個邦交國，從薩爾瓦多返台前，在舊金山過境時的下榻飯店是同一家。

飯店周圍布置著中華民國和美國國旗，正門大廳掛著「歡迎中華民國（台灣）副總統賴清德先生蒞臨舊金山」的紅布條。

莫健在接受媒體訪問時表示，美國提供平順的過境禮遇，他與賴清德會面數次，給予賴清德「睿智聰明政治家」的評價。基於防疫考量，這次賴清德與舊金山僑領的會面將以視訊形式進行。（編輯：郭中翰）1110129

副總統賴清德參加宏都拉斯新任總統就職典禮後，回程於美西時間28日過境美國舊金山，當地僑界主動前往賴清德下榻飯店熱情歡迎。中央社記者周世惠舊金山攝 111年1月29日