賴清德與美政要專家晤談 聚焦國安、防疫及經濟

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（中央社記者溫貴香、周世惠舊金山29日專電）副總統賴清德今天在舊金山與美方醫療、商業和國安領域專家進行視訊會談和熱線，就防疫、經濟、安全和凝聚民主價值，有建設性與深度的對話。

賴清德結束宏都拉斯訪問，回程過境美國舊金山24小時，繼昨天與美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）視訊會談、與僑胞視訊外，美西時間29日從8時30分開始進行3場視訊會議，以及與美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）電話熱線對談。

隨團總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）與駐美代表蕭美琴近中午時分向隨團記者說明，並回答記者提問。

在醫療主題，賴清德與史丹福大學醫學院資深副院長梅爾多納多（Yvonne Maldonado）及史丹佛大學小兒科和醫療政策教授、台裔專家王智弘（Jason Wang）針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron疫情與史丹佛大學後續對疾病監測、防疫專業交換意見。

商業主題的視訊會議有美台商業協會主席史普林特（Michael Splinter）及美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）參與，從台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議復談，到希望進一步促成台美雙邊貿易協定（BTA）的洽簽，彼此有深度對談。

在上午馬不停蹄的視訊交流中，與賴清德深談最久的是美方的國安專家。包括前白宮國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）和前白宮國家安全會議中國事務主任特賓（Matt Turpin）參與對話。

正逢麥馬斯特的著作「全球戰場：美國如何擺脫戰略自戀，面對全球七大安全挑戰？」（Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World）發行中文版，他深度解析美方如何強化台灣的民心士氣及與區域夥伴合作。

與會的美方國安專家從全球到歐盟的安全情勢，以及台灣如何加強台海安全穩定、強化與美國和其他盟友的合作，延伸到台灣經濟如何以多樣化的發展，減少對中國的依賴。

蕭美琴轉述，賴清德表達對台灣的信心，並說明如何讓台灣利益最大化、經濟更強，成為全世界供應鏈中不可或缺的一環是重點方向。

在3場視訊會議之後，賴清德緊接著與曾說過「美國不會拋下台灣孤軍奮戰」的聯邦參議員達克沃絲熱線通話約20分鐘。

達克沃絲是美國國會中重要的挺台成員。去年當台灣因為中國因素阻撓無法向外取得疫苗時，達克沃絲不但積極主張拜登政府應對台灣提供疫苗，同時還親自飛到台灣宣布美國捐贈台灣疫苗的消息。賴清德代表蔡英文總統與台灣政府再次向她致上謝意。

達克沃絲表達很榮幸與賴清德通話及訪台意願。賴清德除歡迎達克沃絲，也希望美國國會繼續支持台灣對美展開更深度的經濟、貿易合作。

達克沃絲認為，半導體、科技方面的合作之外，她所在的農業州伊利諾州，有興趣以農業和台灣展開交流。達克沃絲曾為黑鷹直升機駕駛員，在伊拉克服役時重傷失去雙腿，重視國防的她認同持續強化台美安全合作、提升台灣防衛戰力。

值得一提的是，達克沃絲近日把她堅強、感動的人生故事寫成書，其中有蕭美琴的推薦序文。（編輯：周永捷）1110130