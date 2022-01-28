卡蕬楚曾表態與中建交 賴清德：圓滿解決續維繫邦誼

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副總統賴清德（左）表示，卡蕬楚曾在競選時指出，若當選將與中華人民共和國建交，而這件事已經圓滿解決，這都是大家努力的結果。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年1月28日

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（中央社記者賴于榛台北28日電）宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）競選期間曾宣稱，當選後將與台灣斷交並與中華人民共和國建交。副總統賴清德今天表示，這件事已經圓滿解決，未來會盡最大努力維持台宏邦誼。

賴副總統率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚就職典禮，隨後於當地時間27日晚間（台北時間28日上午）與隨團記者茶敘，分享首次出訪心得與成果。他說，特使團此行應該有完成總統蔡英文交付的任務，隨團記者是見證。

賴副總統說，相信台灣媒體都很清楚，卡蕬楚曾在競選時指出，若當選將與中華人民共和國建交，而這件事已經圓滿解決，這都是大家努力的結果。

隨行媒體追問，美國是否協助台宏維持邦誼，未來如何確保台宏邦誼不變，賴副總統表示，感謝過去幾十年來不同政黨、政府與宏國建立的深厚情誼，這個基礎非常重要，未來將盡最大努力維持。

副總統也說，宏國了解台灣對其提供許多協助，台灣也在疫情第一時間就提供宏國許多幫忙，這次並準備台灣國產防疫物資贈予宏國；宏國也明白台宏兩國都是民主國家，追求同樣的價值。

卡蕬楚今天在演講時提及，她追求的目標是一種價值的追求。賴副總統表示，這就是美國跟台灣最能夠幫助宏國，最能與之一起奮鬥之事，且宏國與美國，美國與台灣關係都很密切。

賴副總統說，未來若要協助宏國新政府改善民眾生活，必然要國際社會一起協助，若更多國家包括台灣、美國、日本等相同理念國家一起合作，對宏都拉斯未來新政府要推動新政，會有比較大的幫助。

宏國是否具體提出協助項目，賴副總統表示，他與卡蕬楚談話都是談原則性問題，例如教育與醫療議題，因為疫情緣故，宏國數位建設尚未健全，學生無法利用遠距教學等議題，但未談詳細計畫，只有點到相關面向。

另外，卡蕬楚原訂宏國當地時間26日與賴副總統雙邊會談，但臨時改為短暫會面，對於這樣的安排，賴清德今天說，事先已被兩度提醒，宏國交接情況混亂，多數公務人員會隨著新舊交接，必然會有突發狀況，所以早有心理準備。

賴副總統說，他在台灣時就已準備兩人談話重點，包含恭喜卡蕬楚創下宏國歷史紀錄當選，並善用蔡總統與卡蕬楚都是國家首位女總統的歷史性身分，加上技巧性感謝宏國前總統、卡蕬楚先生賽拉亞（Manuel Zelaya），在短短幾分鐘談話，把握重點，確保卡蕬楚對台灣的友誼。（編輯：謝佳珍）1110128