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賴清德訪宏都拉斯
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賴清德訪宏都拉斯

賴清德會卡斯楚 兩人盼台宏合作且續維持邦誼

2022/1/27 11:35（1/27 11:54 更新）
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副總統賴清德（前）率訪團出訪宏都拉斯，出席新任總統卡斯楚就職典禮，專機於當地時間26日下午抵達。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年1月27日
副總統賴清德（前）率訪團出訪宏都拉斯，出席新任總統卡斯楚就職典禮，專機於當地時間26日下午抵達。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年1月27日
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（中央社記者溫貴香德古西加巴26日專電）副總統賴清德今天與宏都拉斯新任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）會面，賴清德希望台、宏未來一定加強合作，卡斯楚則希望兩國未來繼續維持邦誼。

副總統賴清德出訪宏都拉斯，出席宏國新任總統卡斯楚就職典禮。在過境美國洛杉磯停留24小時後，專機經過6小時飛行，於當地時間26日下午2時30分抵達宏國索多加諾（Soto Cano）空軍基地。

賴副總統原定與卡斯楚舉行雙邊會談，並象徵性捐贈防疫物資，但臨時取消；正當賴副總統與宏國兩位即將就任的兩位副總統晚宴時，突然接獲通知，卡斯楚將與賴副總統會面。

賴副總統隨即率領特使團與卡斯楚會面，並代表總統蔡英文呈遞特使國書，兩人這場會議進行7分鐘。

賴副總統告訴卡斯楚，總統蔡英文特別強調，卡斯楚是宏都拉斯共和國第一位女總統，蔡總統是中華民國台灣第一位女總統，未來一定要加強合作，促進兩國的邦誼，讓兩國都可以持續進步，造福人民。

卡斯楚在結束與賴副總統會面後受訪表示，宏國人民對於台灣長期以來的支持與幫助，始終心存感激，多年來兩國也始終攜手合作，希望未來兩國能夠繼續維持邦誼。（編輯：康世人）1110126

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