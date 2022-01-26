賴清德是否與美官員視訊 蕭美琴賣關子：行程豐富

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（中央社記者溫貴香、林宏翰洛杉磯25日專電）副總統賴清德出訪過境美西，今天在洛杉磯和多位美國國會議員視訊，至於是否有安排與美國官員視訊，駐美代表蕭美琴表示，其他相關安排非常豐富，但不方便評論。

副總統賴清德出訪宏都拉斯，在美國洛杉磯過境，美西時間25日透過視訊線上會晤17位美國國會議員。美國跨黨派議員共同關心台美經貿關係、中國威脅等議題。駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）主席莫健陪同，兩人並於晚間向記者說明會晤重點、回答記者提問。

賴副總統此次是否有提出過境東岸如紐約，蕭美琴表示，駐美代表處接到外交部的指示就是安排洛杉磯與舊金山，另一個明確的指示就是防疫優先，這次美國疫情剛好在一個高峰上，確診人數不少，但相信這一切都會非常順利。

外交部次長俞大㵢表示，外交部提出的方案就是在美西兩個城市過境，一方面是疫情關係，一方面是航空公司認為從東岸的勤務安排比較複雜。

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蕭美琴這次全程陪同賴副總統出席宏都拉斯總統就職，她說，她在華府與這些國家的大使有很密切的互動，台美可共同合作，在中美洲邦交國推動共同的願景和價值，例如經濟發展、婦女賦權、農業、氣候變遷等問題，也希望透過與美國一起，包括GCTF（全球合作暨訓練架構）的平台，能夠展現台美共同關切友邦的一些機會。

是否安排賴副總統與美方官員視訊會談，蕭美琴表示，其他相關安排也非常豐富，但是不方便做任何評論；蕭美琴還轉頭詢問坐在一旁的莫健這樣回答可以嗎？莫健說，對，說得很好。（編輯：謝佳珍）1110126