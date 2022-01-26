過境洛杉磯和僑胞視訊 賴清德：美不分黨派讚台灣

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副總統賴清德（前中）出訪宏都拉斯在美國洛杉磯過境，他和僑胞視訊會議時表示，民主是台灣的DNA，美國不分黨派不約而同稱讚台灣。（圖取自facebook.com/chingte）

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（中央社記者溫貴香洛杉磯25日專電）副總統賴清德出訪宏都拉斯在美國洛杉磯過境，他和僑胞視訊會議時表示，民主是台灣的DNA，美國不分黨派不約而同稱讚台灣。台灣未來要面對的問題還很多，但只要大家團結，這些變化也是脫胎換骨的機會。

賴副總統稍早和多位美國政要視訊會談，他說，對方稱讚台灣堅持民主的決心，注意到中國戰鬥機不時飛入台灣的防空識別區，另外各種假消息或各種分化作為，但台灣堅持民主，不向極權主義低頭，讓台灣在國際社會呈現出理性、團結、進步的形象。

賴清德率領特使團將前往宏都拉斯出席新任總統卡斯楚就職典禮，上午過境美國洛杉磯停留一晚，把握過境時間以視訊線上會晤17位美國國會議員，晚間在駐美代表蕭美琴、AIT主席莫健陪同下與僑胞視訊。

賴清德致詞表示，感謝美國政府的安排、感謝外交部，大家都很辛苦努力，他充分感受到這一次過境美國，受到不只是安全且很方便、很好的禮遇，他與美國政要有很多交流，分享彼此對台灣、兩岸、亞洲等各種看法。

副總統說，下飛機後感謝僑領們一早到飯店門口表達歡迎，很感動，原來打算人數減少可以進行僑宴，但最後仍以防疫優先，相信大家可以諒解。

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賴清德表示，這次到宏都拉斯除了總統蔡英文特別交代深化邦誼等三項任務，總統也要他向僑領們致謝、拜個早年。僑界在疫情爆發之初就發起捐口罩，且很短時間就募集完成，他與美國政要視訊也有人特別提起這一點，也就是台灣僑胞在美國社會發揮正面的力量，美方很珍惜，他聽到也覺得很光榮。

賴清德說，這次過境美國帶來春聯、紅包袋、1元福袋，另外準備琉璃鉑金吊飾，上面有四個字「平安如意」，雖無法見面吃飯，但帶來故鄉的祝福與對大家的感謝。（編輯：黃國倫）1110126

副總統賴清德（前中）出訪宏都拉斯，25日過境美國洛杉磯，與飯店外的僑胞在保持安全距離下合影。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月26日