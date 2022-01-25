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賴清德啟程訪宏都拉斯 28日同台賀錦麗受矚

2022/1/25 08:20（1/25 09:04 更新）
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（中央社記者溫貴香台北25日電）副總統賴清德今天以總統特使身分，搭乘專機啟程出席28日宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，訂30日返回台灣；賴副總統將與美國副總統賀錦麗出席就職典禮，此為台美兩國副元首第一次在國際場合同台，雙方互動備受矚目。

中美洲友邦宏都拉斯訂台北時間28日零時，在首都德古西加巴舉行新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，美國總統拜登指派副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席，蔡總統指派賴副總統擔任特使率團搭專機前往祝賀，駐美代表蕭美琴則在洛杉磯與賴副總統會合，一同前往宏國。

賴副總統特使團成員包括總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐美代表蕭美琴、總統府發言人Kolas Yotaka；為因應防疫，衛福部桃園醫院副院長陳厚全將隨團擔任防疫官，訪團共計26人。

至於美方人員，則有國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲（Jose Fernandez）、西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）以及聯邦眾議員魯伊斯（Raul Ruiz）等人。

總統蔡英文日前交付特使團深化邦誼、深化合作、深化民主台灣的國際參與等3項任務。特使團今天上午啟程，先在洛杉磯停留一晚後，台北時間26日晚間轉赴宏都拉斯訪問，返程訂29日經美國舊金山停留一晚，全團30日晚間返抵國門。

總統府發言人張惇涵表示，駐美代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴副總統與美國政要進行通話或視訊會議，也會和洛杉磯及舊金山的僑界領袖進行視訊互動；但考量全球疫情仍十分嚴峻，過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行。

此行是賴副總統任內首次出訪，因接種3劑疫苗都是國產高端，過境美國或訪問宏都拉斯是否還需接種其他疫苗議題，張惇涵說，這次賴副總統率團過境美國，外交部已就此事與美方專案協調，賴副總統無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

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總統府表示，副總統這次過境，美方依據一貫的「安全、舒適、便利、尊嚴」原則，為特使團提供高規格禮遇及接待；相信雙方將可以繼續在現有良好基礎上，穩健深化全方位的台美關係。

此外，經與指揮中心研商，特使團返國抵達桃園機場時，將直接在機場進行PCR檢測皆為正常後，賴副總統隨即搭維安單位準備的座車返回台南寓所，進行14天隔離以及後續7天自主健康管理，其餘團員、隨員也比照相關防疫規定辦理。（編輯：張良知）1110125

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