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賴清德訪宏都拉斯 過境洛杉磯舊金山活動都採線上進行

2022/1/20 12:41（1/20 13:36 更新）
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總統府發言人張惇涵說，副總統賴清德（圖）訪問宏都拉斯25日啟程，考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行。（中央社檔案照片）
總統府發言人張惇涵說，副總統賴清德（圖）訪問宏都拉斯25日啟程，考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統府發言人張惇涵今天說，副總統賴清德訪問宏都拉斯，考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行；另外，外交部已就此事與美方專案協調，賴副總統無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

總統府發言人張惇涵今天向媒體表示，賴副總統這次率團前往宏都拉斯

宏都拉斯小檔案

  • 首都：德古西加巴
  • 面積：112,492平方公里
  • 人口：947.8萬人
  • 語言：西班牙語
  • 建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。

資料來源：外交部

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出席新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，往、返程的過境安排已經確定。

張惇涵指出，特使團將於台灣時間1月25日啟程，去程將在洛杉磯停留一晚後，於1月27日轉赴宏都拉斯訪問，返程則訂於1月29日經美國舊金山停留一晚，全團預計於1月30日晚間返抵國門。

張惇涵表示，駐美代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴副總統與美國政要進行通話或視訊會議，也會和洛杉磯及舊金山的僑界領袖進行視訊互動。但考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行。

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對於媒體詢問賴副總統是否還需接種其他疫苗議題，張惇涵說，這次賴副總統率團過境美國，外交部已就此事與美方專案協調，賴副總統無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

張惇涵表示，美國拜登政府上任以來，一再以具體行動展現對台灣的堅定支持，這次的過境，美方也依據一貫的「安全、舒適、便利、尊嚴」的原則，為特使團提供高規格禮遇及接待。相信雙方將可以繼續在現有良好基礎上，穩健深化全方位的台美關係。（編輯：蘇志宗）1110120

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