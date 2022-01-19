賴清德將訪宏都拉斯 總統：交付深化邦誼等任務

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文指派副總統擔任特使，率團出席宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，總統說，期許此行完成深化邦誼、合作及民主台灣的國際參與等3個深化任務；相信賴副總統帶領的特使團，一定能夠順利達成任務。

總統蔡英文晚間在臉書發文表示，中美洲友邦宏都拉斯新任總統 卡斯楚 秀瑪菈．卡斯楚小檔案 生日：1959年9月30日

經歷：曾於2013年、2017年和2021年參選宏都拉斯總統，於2021年當選，成為宏都拉斯第一位女總統。 看更多 關閉 （Xiomara Castro）將在1月27日舉辦就職典禮，副總統賴清德將擔任特使率團出席，期許此行完成「三個深化」的任務，深化邦誼、深化合作及深化民主台灣的國際參與。

第一，深化邦誼，總統說，與宏都拉斯建交已超過80年，宏都拉斯這幾年來特別支持台灣的國際參與，也一直是台灣在中美洲的重要友邦，期許此行深化彼此歷久彌新的深厚邦誼。

第二，深化合作，總統表示，長年以來，與宏都拉斯在經貿、公衛、教育等多項領域都有密切的合作關係。中美洲是充滿機會和發展潛力的市場，期許此行再深化彼此合作關係、互惠互助，增進兩國福祉。

第三，深化民主台灣的國際參與，總統表示，此次特使團的出訪，代表台灣走向世界。期待與宏都拉斯等理念相近國家，持續攜手努力，對各項全球議題做出重要的貢獻。

總統說，台灣也要向國際社會展現，民主台灣是有能力且負責任的合作夥伴。

她表示，由於目前全球疫情仍然嚴峻，此次特使團也在與指揮中心研商後，採取相關防疫準備，全力落實防疫原則。相信賴副總統帶領的特使團，一定能夠順利達成任務。新的一年，政府全力拚防疫、拚經濟，也繼續拚外交。（編輯：黃國倫）1110119