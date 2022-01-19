賴清德任特使出訪宏都拉斯 蔡總統交付3任務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統賴清德將展開任內首次出訪，以總統特使身分，出席27日宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，駐美代表蕭美琴將隨行。訪團25日啟程，1月30日返國。蔡總統交付訪團深化邦誼、深化合作、深化民主台灣的國際參與3個任務。

中美洲友邦 宏都拉斯 宏都拉斯小檔案 首都：德古西加巴

面積：112,492平方公里

人口：947.8萬人

語言：西班牙語

建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。 資料來源：外交部 看更多 關閉 將於1月27日舉行新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。

總統府發言人張惇涵今天召開記者會指出，這次特使團還包括，總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐美代表蕭美琴、總統府發言人Kolas Yotaka；因應防疫，衛福部桃園醫院副院長陳厚全也將隨團擔任防疫官，訪團共計26人。

張惇涵說，特使團將在1月25日啟程，1月27日抵達宏都拉斯，1月30日返回國門，預計6天5夜；為了旅途安全便利，訪團有過境安排，過境行程待確認後，進一步向外界報告。

外交部次長俞大㵢指出，賴副總統除了出席卡斯楚總統歡迎酒會、就職典禮、國宴，也將與卡斯楚有雙邊會晤，轉達蔡總統的祝賀。

媒體關切，賴副總統與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在就職典禮上是否會互動；俞大㵢說，賴副總統與各界受邀的政要、特使團，互動機會是一定有。

外傳賴副總統將過境美國西岸，不過，俞大㵢說，相關行政細節正在與過境點的政府磋商，有確定再向外界報告。

張惇涵指出，蔡總統期許賴副總統與特使團，完成深化邦誼、深化合作、深化民主台灣的國際參與3個任務。

他說，台灣與宏都拉斯建交已超過80年，宏都拉斯這幾年來特別支持台灣在國際參與，也一直是台灣在中美洲重要友邦，蔡總統期許藉由這次出訪再深化彼此歷久彌新的深厚邦誼。

張惇涵指出，長年以來，兩國在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、農漁業等領域有密切合作關係，尤其，中美洲是近年來具有發展潛力與充滿機會的市場，蔡總統期許透過這次出訪，深化彼此的合作關係，互惠互助，增進兩國的福祉。

張惇涵表示，這次特使團是代表台灣走向世界，蔡總統不只期待未來兩國在國際上繼續相互扶持，共同促進發展，也期待台灣與宏都拉斯等理念相近國家持續攜手努力，對各項全球議題做出重要貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，有鑑於全球疫情仍然嚴峻，張惇涵說，除了配合各國當地的防疫措施，配戴口罩、保持社交距離、落實清潔消毒工作，這次訪問團也將落實防疫「專、篩、隔」三原則。

張惇涵表示，這次特使團有安排專業防疫官隨團，另外啟程前、離開宏都拉斯、回國前，分別會進行PCR的檢測，依照相關指引、維安相關考量，經與指揮中心研商後，特使團返國抵達桃園機場時，直接在機場進行PCR檢測皆為正常後，賴副總統隨即搭維安單位準備的座車返回台南寓所，進行14天隔離以及後續7天自主健康管理，其餘團員、隨員也比照相關防疫規定辦理。（編輯：楊凱翔）1110119