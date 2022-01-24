更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

賴清德出訪宏都拉斯 台南工藝家製作花器當贈禮

2022/1/24 19:36（1/24 20:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
副總統賴清德將致贈宏都拉斯新任總統卡斯楚一座由台南在地的設計工藝家製作的透明花器，以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國80年的友誼。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年1月24日
副總統賴清德將致贈宏都拉斯新任總統卡斯楚一座由台南在地的設計工藝家製作的透明花器，以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國80年的友誼。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統府今天說，副總統賴清德將致贈宏都拉斯新任總統卡斯楚一座由台南在地設計工藝家製作的透明花器，以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國友誼。

賴副總統明天將率團出訪宏都拉斯，參加宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天指出，賴副總統即將致贈卡斯楚的贈禮，是一座長、寬各10公分，高35公分的精緻透明花器。

Kolas表示，這作品是由台南在地的設計工藝家製作。以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國友誼。花器是經過琢磨的玻璃，冰層透光、如冰晶的唯美效果。呼應宏都拉斯新任總統卡斯楚執政100天的首要任務「致力改善政府的透明度」。（編輯：林興盟）1110124

延伸閱讀
賴清德：自由空氣味道 台灣是民主盛會理想地點賴清德盼企業政府同心 邁向活力台灣賴副總統關懷自閉兒 包場觀賞地球迷航紀錄片
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族