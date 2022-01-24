賴清德出訪宏都拉斯 台南工藝家製作花器當贈禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

副總統賴清德將致贈宏都拉斯新任總統卡斯楚一座由台南在地的設計工藝家製作的透明花器，以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國80年的友誼。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年1月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統府今天說，副總統賴清德將致贈宏都拉斯新任總統卡斯楚一座由台南在地設計工藝家製作的透明花器，以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國友誼。

賴副總統明天將率團出訪宏都拉斯，參加宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天指出，賴副總統即將致贈卡斯楚的贈禮，是一座長、寬各10公分，高35公分的精緻透明花器。

Kolas表示，這作品是由台南在地的設計工藝家製作。以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國友誼。花器是經過琢磨的玻璃，冰層透光、如冰晶的唯美效果。呼應宏都拉斯新任總統卡斯楚執政100天的首要任務「致力改善政府的透明度」。（編輯：林興盟）1110124