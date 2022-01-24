宏都拉斯國會嚴重分裂 議長鬧雙胞政治危機恐加深

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（中央社宏都拉斯德古西加巴23日綜合外電報導）台灣友邦宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚即將就職，惟近日她所屬政黨內部分裂，導致國會今天出現2位不同的議長，這個貧窮國家的政治危機恐將進一步加深。

自去年11月國會選舉後，由128名議員組成的新一屆國會本月21日首度開議。當天秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）所屬政黨「自由重建黨」（Libre）有近20名成員倒戈，與原本執政的右翼「國家黨」（National Party）合作，選出自由重建黨議員考立克斯（Jorge Calix）擔任臨時議長。

死忠支持卡斯楚的議員則聲稱此舉違反自由重建黨與聯盟的協議。考立克斯宣誓就職時，憤怒的自由重建黨議員在一片「叛徒」、「秀瑪菈」的叫喊聲中強行衝上議事台，迫使考立克斯在拳打腳踢和推擠中狼狽逃離。

隨後倒戈議員被開除黨籍。美國駐宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）大使館也呼籲各方「保持冷靜、參與對話，避免暴力和挑釁言詞，並敦促其支持者在和平守法的情況下表達自我」。

自由重建黨議員今天在國會大廈舉行的儀式上任命聯盟夥伴、宏都拉斯薩爾瓦多黨（Salvador party of Honduras, PSH）的芮登杜（Luis Redondo）擔任議長。

與此同時，得到右翼政黨支持的自由重建黨異議議員在另個私人場所任命考立克斯為議長。

考立克斯被總統卡斯楚和剩餘50名自由重建黨議員中的多數人批評為「叛徒」，且對立的兩方都宣稱他們擁有多數支持。

卡斯楚發布推文，承認芮登杜是國會議長，並邀請他出席27日的總統宣誓就職典禮。美國副總統賀錦麗與台灣副總統賴清德都將出席觀禮。

宏都拉斯國立自治大學（National University Autonomous of Honduras）分析員兼教授索沙（Eugenio Sosa）警告，這場政治危機可能導致卡斯楚無法宣誓就職，甚至「有發生新政變的危險」。（譯者：施施/核稿：林治平）1110124