美國會議員會見賴清德 自嘲兩黨難得有共識

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（中央社記者林宏翰、溫貴香洛杉磯25日專電）副總統賴清德過境美國洛杉磯，視訊會見17名國會議員；駐美代表蕭美琴透露，會中議員自嘲平時在國會各有黨派，難得像今天這麼團結，共同關注台灣。

賴清德與特使團搭了12小時飛機，今天清晨6時30分抵達洛杉磯，抵達飯店1個小時之後，展開約10小時的馬拉松式視訊會議。分批會見來自加州、亞利桑那州、猶他州等鄰近區域選出的聯邦國會議員共17人。

蕭美琴今天晚間向隨團記者說明會談內容時，談到今天出席視訊會議的美國國會議員，一致關注台灣議題，有如國會不分黨派的共識，她形容「支持台灣已經是美國國會的共同語言」。

參與的美國議員包括去年11月底才剛率團訪台的聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）；在參議院長期支持台灣，提案「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）的聯邦參院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）。

同樣來自猶他州的兩名眾議員各自有獨特經歷。眾議員匡希恆（John Curtis）40多年前曾在台灣擔任傳教士；歐文斯（Burgess Owens）曾經是職業美式足球員，拿過超級盃冠軍。

蕭美琴指出，這次賴清德會晤的國會議員，以加州、猶他州、亞利桑那州等鄰近區域為主，「許多議員都以地主身分歡迎副總統，各自分享自己長期力挺台灣的政績」。

蕭美琴歸納，美國國會議員不分黨派，都很關心台海安全、台灣的國防安全、台美雙邊經貿關係以及供應鏈議題，支持台灣參與國際組織與台美在科技等各領域的合作。

針對中國對台灣的加強施壓，蕭美琴指出，這是許多議員關注的問題，「很多議員一開口就說，我們可以幫你做什麼」，有議員直接在視訊會議之中為自己提案的法案拉人連署。

蕭美琴說，有國會議員在會中自嘲民主、共和兩黨平時在國會各有立場，「很難得像今天這麼和諧，大家團結一致關心共同問題」。

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蕭美琴說，不少國會議員承諾，未來持續透過發言、立法、訪台等行動，表達對台灣的支持，許多議員直接向賴清德表達訪台意願，人數之多「隊伍已經排很長」，可望在疫情緩和之後，再安排跨黨派的議員訪台。

蕭美琴說，會晤過程中，賴清德也向美方轉達，總統蔡英文對台美關係的重視，強調台美之間共享的價值與共同的利益，尤其是印太地區的安全穩定、經濟發展，都有非常深入討論。（編輯：黃自強）1110126