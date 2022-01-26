賴清德視訊晤美兩黨17名國會議員 談台美經貿、中國威脅[影]

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副總統賴清德（左2）出訪宏都拉斯，在美國洛杉磯過境24小時，美西時間25日透過視訊線上會晤17名美國國會議員，AIT主席莫健（前右起）和駐美代表蕭美琴陪同。（總統府提供）

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（中央社記者林宏翰、溫貴香洛杉磯25日專電）副總統賴清德出訪宏都拉斯，在美國洛杉磯過境24小時，美西時間25日透過視訊線上會晤17名美國國會議員。美國跨黨派議員共同關心台美經貿關係、中國威脅等議題。

賴清德率特使團經12小時飛行，美西時間25日上午6時30分左右抵達洛杉磯，駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）登機迎接。

賴清德下飛機不久，就透過推特（Twitter）用英文向美國友人問好：「前往宏都拉斯的路上過境洛杉磯，非常高興來到這裡。期待在美國的這一段短暫停留期間，與老朋友、新朋友見面。」

影片來源：總統府提供

賴清德與特使團上午8時下榻位於好萊塢環球影城的希爾頓飯店，受到上百名僑胞歡迎。疫情下，賴清德以揮手代替握手，向戴著口罩的僑胞致意。

基於防疫考量，賴清德過境美國24小時都待在飯店內，但線上行程滿檔，安排了7場視訊會議會晤美國政要、一場與台灣僑胞會談。

他進入飯店僅休息一個小時，隨即在上午9時展開第一場與美國會議員視訊通話。上午總共會晤17名國會議員。

包括聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano）。加州具亞裔背景的聯邦眾議員如台裔的劉雲平（Ted Lieu）、華裔的趙美心（Judy Chu）、韓裔金映玉（Young Kim）均出席視訊會議。

來自猶他州的聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）會後在推特貼文表示：「今天我很榮幸主持台灣副總統賴清德訪美的第一場會談。猶他州與台灣有許多交流，這是我在國會期間所一直努力加強推動的。」

與會的聯邦眾議員歐文斯（Burgess Owens）推文表示：「很高興加入匡希恆及台灣副總統賴清德參與的這場具有成效的會談，加強美國與台灣之間的關係。台灣是猶他州最堅強的貿易夥伴之一。」

莫健和蕭美琴陪同賴清德與國會議員會談。線上會談內容保密，府方僅公布影像。總統府副秘書長李俊俋向隨團記者表示，美國跨黨派議員關心台美貿易、中國的威脅等相關議題。

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蕭美琴抵達視訊會議室前，被媒體問到今天第幾場視訊，她表示，賴清德從一早就開始視訊。被問到上午登機時，賴清德說變瘦了，蕭美琴表示，大家都在為國努力。

傳前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台一事，李俊俋說，有幾位眾議員有談到，眾議員、眾議院原本安排2月到台灣，但因疫情延後。記者追問有無確切日期，他說，目前還沒。（編輯：馮昭）1110126

副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯，25日過境美國洛杉磯，駐美代表蕭美琴（前）、美國在台協會AIT主席莫健（James Moriarty）（右）登機迎接。（總統府提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真111年1月26日

副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯，25日過境美國洛杉磯。（總統府提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真111年1月26日