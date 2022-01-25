賴副總統率團訪問宏都拉斯 專機上下第一道指令

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副總統賴清德25日率團訪問宏都拉斯，他在專機上下第一道指令，請大家儘速休息，未來5天同舟共濟，把工作好好完成。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年1月25日

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（中央社記者溫貴香專機25日電）副總統賴清德今天首次率團出訪，將出席宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，這次出訪因應疫情特增防疫官。賴副總統在專機上下第一道指令，請大家儘速休息，未來5天同舟共濟，把工作好好完成。

專機抵達美國洛杉磯過境，賴副總統將與美國政要進行通話或視訊會議；隨團的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）形容賴副總統此行是鐵人行程，專機落地後，緊接著就要和美國政要視訊，除了休息之外，賴副總統在機上也會看一些相關資料。

中美洲友邦宏都拉斯將於台北時間1月28日舉行新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，蔡總統指派賴副總統擔任特使，率團前往祝賀，訪團專機今天上午11時啟程，展開6天5夜的國是訪問行程。

賴副總統在專機上用過午餐後，透過機上廣播向隨團成員表示，為了讓這次出訪順利成功，外交部與特使團人員都非常辛苦，他感謝大家。

副總統表示，這次出訪，防疫是最優先考量，中華航空公司的機組人員全副武裝，用最完善的裝備，非常感謝中華航空機組人員。

賴副總統說，為了要防疫順利，衛福部桃園醫院副院長陳厚全隨團擔任防疫官，希望確保這次出訪能夠平安出國、也能平安回家，不給國內防疫工作帶來任何困擾。（編輯：謝佳珍）1110125