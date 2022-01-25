賴清德訪宏都拉斯 外交部：台宏關係友好

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（中央社記者王慶剛台北25日電）副總統今天啟程以總統特使身分，出席宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，來回都將過境美國。外交部今天表示，台宏關係友好，副總統將與各國代表自然互動，美方則會提供高規格接待。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中表示，副總統賴清德以總統特使身分，出席宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）1月27日的就職典禮，目前行程已安排確定，去程將在美國洛杉磯停留一晚，於1月27日轉赴宏都拉斯訪問。返程則訂於1月28日經美國舊金山停留一晚，全團預計1月30日返抵國門。

歐江安說，駐美代表處與相關駐處，會在特使團在過境期間，安排副總統與美方政要進行通話或視訊會議，也會與洛杉磯和舊金山的僑界領袖進行視訊互動。考量疫情嚴峻，所有節目都規劃以線上方式進行。相關過境行程與美方官員互動情形，外交部會按照往例，適時對外說明。

歐江安也說，美國拜登政府上任之後，美方一再以具體行動展現對台灣的支持。這次過境，美方將依照安全、舒適、便利、尊嚴的原則，來為特使團提供高規格禮遇與接待，相信台美雙方可以持續在現有的良好堅實基礎上，穩健深化全方位夥伴關係。

歐江安也提及，美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）於1月20日聯名致函賀錦麗，鼓勵她把握參加宏都拉斯新任總統就職典禮的機會，以官方身分在宏國與賴清德公開會晤。外交部對於兩位眾議員展現對台的友好情誼表示感謝。

兩位眾議員是台灣長期友好的朋友，過去多次以致函、立法或推文、公開聲明的方式，來表達對台灣的支持與台美關係的重視。外交部相信副總統能與宏國新政府與出席典禮的各國代表進行自然互動，外交部也會持續保持溝通與進行適當安排，藉著這個場合，拓展台灣與友好國家的互動與往來。

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關於台灣與宏都拉斯的邦交關係，歐江安表示，台宏建交超過80年，關係友好密切，台灣也長年協助宏國國家發展、進行跨領域的合作計畫，獲得宏國朝野與人民的一致肯定。這次台灣由現任總統與新任總統當選人寄發的兩份邀請函，是兩國珍惜彼此友誼的具體展現，蔡總統也十分重視，因此派副總統擔任特使，與宏國人民共同見證歷史時刻。

歐江安也說，外交部已與卡斯楚新政府建立良好互動與溝通，相信宏國也能感受到台灣的善意與對邦誼的重視。未來台灣也會與卡斯楚政府密切合作，就她重視的優先施政項目，包括創造就業、經濟復甦、教育、公衛醫療等領域磋商，進行有利兩國國家發展與人民福祉的合作計畫。（編輯：林淑媛）1110125