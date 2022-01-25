出訪將參加宏都拉斯總統就職 賴清德：以行動深化邦誼

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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）副總統賴清德今天率團出訪行前指出，將以總統蔡英文特使身分，參加友邦宏都拉斯首位女總統卡斯楚宣誓就職典禮，也將捐贈防疫物資，用實際行動深化邦誼。

賴副總統上午率團搭機啟程，將出席中美洲友邦宏都拉斯共和國總統卡斯楚（Xiomara Castro）27日的就職典禮。賴副總在國賓門發表行前談話表示，今天將以蔡總統特使的身分，代表中華民國台灣前往友邦宏都拉斯，參加宏國首位女總統卡斯楚宣誓就職典禮。

賴副總統說，這是擔任副總統以來首次出訪，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖嚴峻，但能為國效勞是榮幸與責任，將帶著蔡總統的期許過境美國，也會將全國人民的祝福送到中美洲、宏都拉斯，給予卡斯楚及宏國全體人民。

賴副總統指出，宏都拉斯是台灣在中美洲重要友邦，台宏建交在去年剛好滿80週年，多年來，雙方互相扶助，一起走過威脅利誘的艱辛歲月，邦誼密切友好，這次不畏疫情前往祝賀，也正足以代表台灣珍惜兩國的邦誼，台灣支持宏都拉斯。

賴副總統表示，早在COVID-19疫情發展之初，台灣就給予宏都拉斯各項協助，堅定地與宏國政府及人民並肩防疫，這次也帶著國產各種防疫物資送給宏都拉斯人民，在卡斯楚就任的第1天，用實際的行動、具體的作為，深化邦誼及對宏國新任政府的支持。

賴副總統說，衷心感謝宏都拉斯在國際為台灣發聲，支持台灣加入聯合國、世界衛生組織、國際刑警組織及國際民航組織等，協助台灣開拓國際空間，台灣也回報協助宏國各項災後重建，並進行包括農牧、衛生、醫療及教育獎學金等各種計畫，成效顯著，兩國貿易額也逐年增加。

賴副總統指出，去年11月，卡斯楚以高票當選宏國首位女總統，足見宏國人民對新政府的期待，在卡斯楚推動新政之際，台灣將秉持著踏實外交、互惠互助精神，深化與宏國的合作，克服種種困難嘉惠兩國人民。

賴副總統表示，這次出訪除與卡斯楚會晤，也會與友邦及友好的國家元首、副元首、特使團代表互動交流，向國際社會展現台灣堅定實踐與良善治理的民主制度，台灣將勇敢承擔區域甚至國際秩序穩定的重責大任，讓國際社會了解台灣是一個值得信賴的朋友，台灣有能力幫助國際社會，深化台灣在國際的發展空間。

賴副總統指出，這次也將代表蔡總統為旅居海外的僑胞、台商還有駐外人員加油打氣，感謝他們人在海外但心在台灣，為台灣所做的一切，因為有他們的努力，台灣在國際的道路上因而更加寬廣。

賴副總統表示，這次前往宏都拉斯，儘管路途遙遠、疫情嚴峻，但代表團一定會全力完成任務，不辜負蔡總統及全國人民期待，也會做好防疫工作，目前國內正受到COVID-19侵襲，也請國人同胞配合政府，不管在海內外都要一起防疫，做好防疫工作。

蔡總統日前在臉書（Facebook）發文表示，期許賴副總統此行完成「三個深化」的任務，深化邦誼、深化合作及深化民主台灣的國際參與。

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總統府昨天指出，賴副總統在宏都拉斯當地，將與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）雙邊會談；賴副總統也將與卡斯楚雙邊會談，並象徵性捐贈防疫物資；賴副總統將出席卡斯楚就職典禮，與各國慶賀團向卡斯楚祝賀並出席國宴。

賴副總統率領的特使團，去程將在美國洛杉磯停留1晚後，於1月27日轉赴宏都拉斯訪問；返程則訂於1月29日經美國舊金山停留1晚，全團預計於1月30日晚間返抵國門，共6天5夜的行程。（編輯：戴光育）1110125