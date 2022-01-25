賴清德啟程訪問宏都拉斯 華航專機防疫高規格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

副總統賴清德25日啟程，以總統特使身分出席宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮。專機勤務人員執勤時採取全罩式的面罩，醫護用的防護衣與N95口罩、丁腈橡膠（NBR）手套。中央社記者溫貴香攝 111年1月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北25日電）副總統賴清德今天啟程，將以總統特使身分出席宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，此行防疫規格備受矚目，在國際與本土疫情拉警報之際，華航採取防疫最高規則，全程戴全罩式面罩、N95口罩與丁腈手套。

中美洲友邦宏都拉斯將於台北時間1月28日舉行新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，美國總統拜登指派副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席，蔡總統指派賴副總統擔任特使，率團專機前往祝賀，台美副總統可望在宏國同台，兩人互動值得關注。

副總統上午搭乘華航專機起飛，華航專機上防疫規模比照中央疫情指揮中心的標準，但因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，專機機組人員的防疫措施、專機上的環境清消都特別加強，隨團人員的餐點都以餐盒提供，避免感染風險。

華航事務長吳庭萱受訪表示，專機勤務人員後艙11人加上前艙4人總計15人，一律遵照中央疫情指揮中心規定，採取最高規格防疫，包括梅花座，保持1.5公尺的社交距離；執勤時採取全罩式的面罩，醫護用的防護衣與N95口罩、丁腈橡膠（NBR）手套，送餐時會加上一層塑膠口罩。

對於執行副總統專機任務，吳庭萱表示，不會有壓力，感覺非常榮幸，會全力以赴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特使團今天（25日）啟程，去程將在美國洛杉磯停留一晚，於1月27日轉赴宏都拉斯訪問。返程則訂於1月29日經美國舊金山停留一晚，全團預計1月30日晚間返抵國門。蔡總統交付訪團深化邦誼、深化合作、深化民主台灣的國際參與3個任務。

考量全球疫情仍十分嚴峻，這次副總統過境美國期間，與美國政要進行通話或視訊會議，也會和洛杉磯及舊金山的僑界領袖進行視訊互動，所有活動將以線上方式進行。（編輯：楊蘭軒）1110125