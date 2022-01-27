賴清德率特使團抵宏都拉斯 副總統李薇拉親迎

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（中央社記者溫貴香德古西加巴26日專電）副總統賴清德率特使團出訪宏都拉斯，經過6小時飛行今天順利抵達，專機停妥後，宏國副總統李薇拉在機梯前親迎，兩人拱手寒暄，並登上受禮台向歡迎人員揮手致意。

副總統賴清德出訪宏都拉斯，出席新任總統卡斯楚就職典禮。在過境美國洛杉磯停留24小時後，專機經過6小時飛行，於當地時間26日下午2時30分抵達宏國索多加諾（Soto Cano）空軍基地。

專機停妥後，中華民國駐宏都拉斯共和國大使溫曜禎及宏國外交部禮賓司長瓦拉達雷斯（Ramon Valladares）登機迎接，宏國副總統李薇拉（Maria Antonia Rivera）及外交次長巴拉翁納（Jose Isaias Barahona）於機梯前親迎，兩人拱手寒暄致意。

副總統賴清德隨後率特使團沿紅地毯接受禮兵致敬，並登上受禮台向歡迎人員揮手致意；前往貴賓室短暫休息後，副總統車隊在宏國警方人員引導下，前往下榻的號角飯店。

飯店大廳內，熱情僑胞手持中華民國國旗，高喊「副總統好」、「歡迎副總統」等口號，副總統賴清德在安全人員陪同下一一向僑胞們問好致意。（編輯：康世人）1110127