更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賀錦麗未安排見賴清德 美方讚台具建設性角色
首頁 / 政治

賴清德率特使團抵宏都拉斯 副總統李薇拉親迎

2022/1/27 08:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香德古西加巴26日專電）副總統賴清德率特使團出訪宏都拉斯，經過6小時飛行今天順利抵達，專機停妥後，宏國副總統李薇拉在機梯前親迎，兩人拱手寒暄，並登上受禮台向歡迎人員揮手致意。

副總統賴清德出訪宏都拉斯，出席新任總統卡斯楚就職典禮。在過境美國洛杉磯停留24小時後，專機經過6小時飛行，於當地時間26日下午2時30分抵達宏國索多加諾（Soto Cano）空軍基地。

專機停妥後，中華民國駐宏都拉斯共和國大使溫曜禎及宏國外交部禮賓司長瓦拉達雷斯（Ramon Valladares）登機迎接，宏國副總統李薇拉（Maria Antonia Rivera）及外交次長巴拉翁納（Jose Isaias Barahona）於機梯前親迎，兩人拱手寒暄致意。

副總統賴清德隨後率特使團沿紅地毯接受禮兵致敬，並登上受禮台向歡迎人員揮手致意；前往貴賓室短暫休息後，副總統車隊在宏國警方人員引導下，前往下榻的號角飯店。

飯店大廳內，熱情僑胞手持中華民國國旗，高喊「副總統好」、「歡迎副總統」等口號，副總統賴清德在安全人員陪同下一一向僑胞們問好致意。（編輯：康世人）1110127

延伸閱讀
過境洛杉磯和僑胞視訊 賴清德：美不分黨派讚台灣賴清德視訊晤美兩黨17名國會議員 談台美經貿、中國威脅[影]賴清德率團訪問宏都拉斯 專機上下第一道指令
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族