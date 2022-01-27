與貝里斯總理布里仙紐雙邊會談 賴清德邀3月訪台遊台南

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副總統賴清德（右）率特使團抵達宏都拉斯後，在下榻飯店隨即展開與貝里斯總理布里仙紐（左）雙邊會談。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年1月27日

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（中央社記者溫貴香德古西加巴26日專電）副總統賴清德率特使團抵達宏都拉斯後，在下榻飯店隨即展開與貝里斯總理布里仙紐雙邊會談，副總統說，布里仙紐規劃3月訪台，他代表蔡總統表達歡迎之意，也邀請布里仙紐到台南一遊。

副總統賴清德出訪宏都拉斯，出席新任總統卡斯楚就職典禮，下午宏都拉斯索多加諾（Soto Cano）空軍基地。

賴副總統車隊在宏國警方人員引導下，前往下榻飯店。飯店大廳內，熱情僑胞手持中華民國國旗，高喊「副總統好」、「歡迎副總統」等口號，副總統賴清德在安全人員陪同下一一向僑胞們問好致意。

為表達對賴清德所率領特使團的歡迎，卡斯楚指派兩位禮兵官員到飯店門口迎接賴副總統及特使團成員。

賴清德在飯店內隨即展開第一場雙邊會談，賴清德與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談，就彼此共同關切議題廣泛交換意見。

賴副總統表示，很高興與布里仙紐會面，據他了解，布里仙紐規劃於3月訪問台灣，他要代表總統蔡英文表達歡迎之意。

賴副總統說，布里仙紐上次訪問台灣是多年前的事情，多年後再度訪台，相信會帶給總理很不同的感受。

不過，賴副總統也強調，環境雖然有改變，但對總理的歡迎、感情一直都沒有變。

隨後，賴清德與布里仙紐總就雙方關切議題，廣泛交換意見，並盼兩國持續深化交流與合作。

與會人員包括駐美代表蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋與外交部次長俞大㵢等人。（編輯：蘇龍麒）1110126