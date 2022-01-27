外交部：賴副總統與卡蕬楚將舉行雙邊會談

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（中央社記者王慶剛台北27日電）副總統賴清德原訂宏都拉斯當地時間26日與新任總統卡蕬楚雙邊會談，但臨時改為短暫會面。外交部今天表示，因卡蕬楚當時仍在處理宏國內政危機，機動調整與賴副總統的會晤時間，兩人將於27日舉行雙邊會談。

外交部發言人歐江安晚間告訴中央社記者表示，宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）原安排與賴副總統於宏國時間1月26日下午抵達後，即進行雙邊會晤並舉行台灣捐贈防疫物資的儀式，但是由於卡蕬楚當時仍在處理日前宏國發生的內政危機，因此機動調整與賴副總統的會晤時間，於26日晚間如期與賴副總統短暫會見，並接受賴副總統面交總統蔡英文致賀函及特使國書。

她說，卡蕬楚感謝賴副總統不辭千里出席就職慶典，並重申期盼雙方持續深化台宏互助合作友好邦誼。

歐江安指出，賴副總統將於宏國時間1月27日出席卡蕬楚總統就職典禮並參加國宴，並將與卡蕬楚另舉行雙邊會談，就台宏兩國共同關切的議題深入交換意見。（編輯：謝佳珍）1110127