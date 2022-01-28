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立陶宛蘭姆酒全家預購秒殺 北部25店陸續上架開賣

2022/1/28 13:27（1/28 13:59 更新）
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立陶宛蘭姆酒。（中央社檔案照片）
立陶宛蘭姆酒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北28日電）全家便利商店上午11時在全台門市機台開放預購首批1800瓶立陶宛蘭姆酒，民眾搶購一度造成機台當機，開賣約15分鐘即完銷。全家表示，今天起北部近25家店會陸續上架，但到店時間不一，請民眾留意。

台酒購入遭中國拒收的立陶宛深色蘭姆酒，首批年前趕工出貨6000瓶，預計明天配送至各通路，台酒12間觀光酒廠2月1日早上9時30分統一開賣，全家在今天上午11時開放機台預購，菸酒專賣店則將各自公告。

新北市板橋一間門市店員在上午11時準時操作機台，協助門市Line群組會員預購，她說，機台持續當機，直到11時15分左右，才顯示「補貨中」畫面。

一旁排隊的民眾告訴中央社記者，自己特地設鬧鐘，以防忘記出門，可惜最後沒有買到，希望能盡快補貨；她提到，朋友的父親也準時開搶，一樣沒買到，對方直呼「怎麼這麼快就賣光」，同樣感到十分惋惜。

全家表示，立陶宛深色蘭姆酒於上午11時於全台預購開賣，因消費者反應熱烈，一時之間湧入太多訂單，才造成系統雍塞，開賣約15分鐘後就完銷。

店舖鋪貨部分，全家說，今天起北部近25家店會陸續到店開賣，但量少且各家到店時間不一定，請民眾留意。

立陶宛MV Group Production（MV公司）生產的2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒，原訂銷往中國，後因立國與台灣深化關係並互設辦事處，去年12月突遭中方拒收而漂流海上；台酒公司1月3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣，18日晚間運抵基隆港。（編輯：楊蘭軒）1110128

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

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