首批立陶宛蘭姆酒 台酒12間酒廠2/1開賣

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（中央社記者吳佳蓉台北25日電）台酒購入遭中國拒收立陶宛深色蘭姆酒，首批年前趕工出貨6000瓶，預計明天配送至各通路，台酒12間觀光酒廠2月1日早上9時30分統一開賣，全家預計1月底預購及上架，菸酒專賣店則將各自公告。

立陶宛MV Group Production（簡稱MV公司）生產的2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒，原訂銷往中國，後因立國與台灣深化關係並互設辦事處，去年12月突遭中方拒收而漂流海上；台酒公司1月3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣，18日晚間運抵基隆港。

台酒公司今天透過新聞稿表示，立陶宛蘭姆酒抵達台酒桃園酒廠卸貨碼頭以來，持續加派人力包裝趕工，預計26日完成6000瓶，配送到各通路，轄下12個觀光酒廠展售中心預計大年初一（2月1日）上午9時30分統一開賣。

此外，有部份酒品配送給酒專通路，開賣時間視各菸酒專賣店自行公告決定，另有1800瓶交給全家便利商店，預計1月底透過Famiport機台預購，或於北部近25家店酒品貨架購入。

另一方面，對網友質疑台酒蘭姆酒售價太貴，台酒反駁，作為國營事業，生產及販售的產品，「產品訂價絕對禁得起外界檢視，民眾真的可以安心。」

台酒表示，陸媒「觀察者網」在中國電商平台上指出，同樣規格酒品售價僅人民幣31元，發表後不久，國內部份媒體隨之引用，造成爭議。

但同款立陶宛蘭姆酒，歐洲700ml售價折合約新台幣667元，新加坡訂價720元、香港500ml售價約740元，台酒購入700ml、賣600元。

台酒表示，每瓶蘭姆酒光酒稅就要65.6元，除此之外，售價還要反映多重成本，包括從中國寧波至基隆的航運成本、海關人工成本、重新製作中文繁體標籤及盒子和紙袋等，這些都須以人工方式逐一包裝。

台酒表示，這批酒外包裝特別設計台灣及立陶宛兩國國旗，象徵兩國人民的情誼，希望可以此促進兩國酒類相關產品往來。（編輯：林興盟）1110125