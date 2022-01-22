立陶宛蘭姆酒來了 首批最快大年初一開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒全數購入，特別設計了具紀念價值的外包裝，印上兩國國旗，商品資訊標貼也由簡體中文版改為符合台灣標示相關法令的正體字版。（飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。）中央社記者施宗暉攝 111年1月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒全數購入，今天拆櫃進倉，並宣布，首批最快2月1日（初一）開賣，數量6000瓶，每瓶新台幣600元，除酒廠展售中心、菸酒專賣店，全家也將採預購方式販售。

台灣菸酒公司今天上午於桃園酒廠貨櫃碼頭舉行「購入立陶宛蘭姆酒拆櫃記者會」，2萬400瓶蘭姆酒裝載在40呎貨櫃中，18日晚間抵台，近日完成通關程序，轉送台酒保稅倉庫，今天由台酒董事長丁彥哲到場拆櫃，並宣布上市時程。

立陶宛MV Group Production（簡稱MV公司）生產的這批2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒原訂銷往中國，後因立國與台灣深化關係並互設辦事處，去年12月突遭中方拒收而漂流海上；台酒公司1月3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣，後受塞港影響，於18日深夜運抵基隆港。

丁彥哲接受訪問表示，首批蘭姆酒預計最快大年初一（2月1日）上市，預計先開賣6000瓶，每瓶售價600元，銷售地點除了台灣菸酒公司酒廠展售中心、長期合作的菸酒專賣店外，也和全家便利商店合作，全家採取預購方式。

丁彥哲表示，台灣與立陶宛之間一路從口罩、疫苗捐助等交流，到如今台酒購入遭中國拒收的蘭姆酒，「未來希望能建立更長久的友誼關係，讓雙方更進一步合作」。這段時間台酒與MV公司已相互交換產品資訊，評估有哪些品項適合在雙方市場銷售。

由於這批立陶宛生產的蘭姆酒，是以裸瓶方式運送過來，丁彥哲說，所以特別設計了具紀念價值的外包裝，印上兩國國旗，同時，酒瓶後方的商品資訊標貼，也由簡體中文版改為符合台灣標示相關法令的正體字版。

台酒人員撕下瓶身中國簡體字版標貼，改以印有台灣、立陶宛國旗的繁體中文標貼取代。中央社記者吳佳蓉攝 110年1月22日

丁彥哲表示，從1月初宣布購入立陶宛蘭姆酒以來，已經接到很多民眾詢問，此外還有總統府、外交部及其他中央部會等，民間單位如圓山飯店等也都有洽詢，反應熱烈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

事實上，因立台關係友好遭中國抵制的不只這批蘭姆酒。立陶宛歷史最悠久啤酒廠「沃福斯」（Volfas Engelman）執行長霍巴巧斯卡斯（Marius Horbačauskas）日前接受中央社記者採訪時透露，去年10月接獲中方合作夥伴通知，至年底的訂單全部取消，雖未有商品卡在運途，但與中方尚有款項待結清。（編輯：郭無患）1110122

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，台灣菸酒公司全數購入，22日上午在桃園酒廠貨櫃碼頭舉行「購入立陶宛蘭姆酒拆櫃記者會」，台酒董事長丁彥哲（左2）等人出席，並宣布上市時程。中央社記者施宗暉攝 111年1月22日