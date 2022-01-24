立陶宛蘭姆酒賣太貴？台酒：星港歐盟售價更高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒全數購入在台銷售，每瓶售價新台幣600元遭網友質疑太貴；台酒反駁，同款酒品在新加坡、香港、歐盟售價都更高，訂價絕對合理，「不怕賣不出，只怕不夠賣」。

立陶宛MV Group Production（MV公司）生產的2萬400瓶深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒全數購入轉運台灣，首批最快2月1日開賣，每瓶售價600元，遭網友質疑賣太貴，同款蘭姆酒在中國電商平台花人民幣31元至38元（換算約新台幣136元至166元）就能買到。

對此，台酒公司副總廖志堅於接受中央社記者電訪時表示，計入酒品從中國寧波轉送台灣的運費、關稅、酒稅，加上重新包裝的材料及人工成本，訂價600元，事實上利潤只賺了一點，並不高。

廖志堅指出，同款深色蘭姆酒，在歐盟國家售價是667元，新加坡是720元，香港光500ml裝、容量比台灣版700ml更少售價就達740元，且此次酒品進口光酒稅就不止100多元，「不知道中國為何能賣這麼便宜？」

對於到底有沒有賣貴，廖志堅說，大家可自行對比各地區售價來評斷；目前該批蘭姆酒詢問度很高，不少民眾打電話表示想購買，總統府、外交部及多個中央部會，還有民間單位如飯店等也都有洽詢，「不怕賣不出，只怕不夠賣。」（編輯：林興盟）1110124

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。