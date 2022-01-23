立陶宛蘭姆酒首批1800瓶 全家預計月底開賣

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（中央社記者曾智怡台北23日電）立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒全數購入，最快2月1日（初一）開賣；全家今天表示，預計1月底首批1800瓶商品可透過全台門市機台預購，或於北部近25家店酒品貨架購入。

立陶宛MV Group Production（簡稱MV公司）生產的一批2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒原訂銷往中國，後因立國與台灣深化關係並互設辦事處，去年12月突遭中方拒收而漂流海上；台酒公司1月3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣，後受塞港影響，於18日深夜運抵基隆港。

台酒22日宣布，首批最快2月1日（初一）開賣，數量6000瓶，每瓶新台幣600元，除酒廠展售中心、菸酒專賣店，全家也將採預購方式販售。

全家今天受訪時表示，立陶宛蘭姆酒預計1月底獨家限量於全家販售，首批1800瓶商品可透過全台全家事務機Famiport機台預購，或於北部近25家店酒品貨架購入，數量有限，預購從速。

台酒董事長丁彥哲昨天表示，由於這批立陶宛生產的蘭姆酒，是以裸瓶方式運送過來，所以特別設計具紀念價值的外包裝，印上兩國國旗；同時，酒瓶後方的商品資訊標貼，也由簡體中文版改為符合台灣標示相關法令的正體字版。（編輯：楊蘭軒）1110123

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