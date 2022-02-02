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總統慰勉陸軍機步二六九旅聯兵三營 感謝守護國家

2022/2/2 11:29
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（中央社記者潘姿羽台北2日電）農曆大年初二，許多人正在「回娘家」的路上，但也有一群人依舊堅守崗位。總統蔡英文今天上午前往桃園慰勉「陸軍機步二六九旅聯兵三營」，肯定國軍春節期間克盡職責、堅守崗位，守護國家安全。

蔡總統抵達後，首先聽取「戰備部隊」簡報，並視導「戰備部隊戰車、砲車實兵操演」；總統也親自頒發加菜金，感謝陸軍官兵戰備執勤辛勞。

蔡總統致詞時，首先感謝輪值的國軍，在春節連假堅守崗位，守護國家安全。

總統指出，陸軍269旅是守護桃中地區的重要單位，負責確保地區內防護目標的安全，責任非常重大。從操演中，她看見了陸軍非常精實的訓練；其中，聯兵三營機步一連機步一排的官兵，去年曾經在步訓部的測驗中得到「金甲車」的榮耀，真的是實至名歸。

蔡總統說，她知道聯兵三營的弟兄姊妹不僅在戰訓本務上，有很好的表現，前一段時間，也支援聯合醫院的快篩作業，在防疫的第一線守護民眾，「大家都辛苦了」。

蔡總統也提醒，目前國際疫情仍然嚴峻，大家一定要持續做好防疫措施；最後，總統再次感謝國軍弟兄姊妹的付出，也請大家在休息時間，務必打電話給家人關心問候，並祝福大家新的一年，虎虎生風，新年快樂。（編輯：林興盟）1110202

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